Kačavendi se trese tlo pod nogama: Ponovo pokušala da Gastozu zamaže oči i spinuje priču, pa povukla sumnju u njega! (VIDEO)

Očekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi progovorila o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Mnogo je teško pohvatati šta Anđela laže i mnogo je lakše Gastozu jer fura istu priču od početka. Ovo mi je moljenje Boga ili Darka da ne dođe neka informacija, koja će ih poljuljati. Ona sve mulja i to je tako. Zanimljivo mi je što ima mnogo različitih priča, a to je bila se*s kombinacija. Njoj je odgovaralo da joj daje kola i stan, a ona je imala se*s. Ona neće da detaljno opiše kako izgleda njihova poruka jedna, a Gastoz joj ništa ne verujem. Ne dopada mi se što si pitao Karića za njegovog prijatelja, ne može niko ko ti je prijatelj da priča loše o tvojoj devojci - rekao je Ivan.

- Tokom razgovora van crnog stola poslednjih dana nisi imala ni najmanje lepe reči za Gastoza. Sumnjala si u njegovu iskrenost, da su ga procenti poremetili, da namerno svaljuje sve na Anđelu, osudila što je koristio izraz porno diva kad je pričao o svojoj devojci, a čak si posumnjala u njegove namere prema tebi i naše prijateljstvo. Zbog čega si promenila miljenje o njemu za 180 stepeni i kad je on postao čovek o kom imaš takvo mišljenje? - upitao je Darko.

- Ja analiziram situaciju sve vreme. Što se tiče procenata, ja sam videla da je on snužden i on je na igrici prokomentarisao da Anđela nema poriv da pobedi i posle mu je faca bila užasna. Nakon Anđelinog povratka u kuću, ona mi je objasnila što su se posvađali i on nije hteo da me sluša. Mi smo pričali o Pavlu u pušionici i on meni nije rekao da mu je loš drug, već dobar prijatelj. U ovoj priči ima milion detalja koji mi nisu jasni, a njegovo ponašanje mi se uopšte ne sviđa njegovo ponašanje. Mene komentarišu ljudi koji su pokazili kakvi su prijatelja - rekla je Milena.

- Kad je Sofija u razgovoru sa Dačom progovorila o Atmiru naljutila si se na nju što to nije tebi rekla za sve ovo vreme, pa kako onda opravdavaš Anđelu što je prećutala Gastozu za Pavla, a on joj je i partner? - upitao je Darko.

- Ja prećutkivanje, laž i sitnice ne volim. Ne može u ovom trenutku da se sve to okrene na Anđelu, nije ni od vitalnog značaja za njihovu vezu - rekla je Milena.

Autor: N.Panić