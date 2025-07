Ljubavna idila nije dugo trajala!

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić zaseli su u pušionu kako bi porazgovarali o ljubavnim problemima koji su ih snašli.

- To što sam ja savio rep ipovukao se i za ono što nije u pravu ćutim, jer ne želim da se raspravljam. Dan-noć pičamo. U mom žovptu samo ona eksplozije pravi. Ja idem nasmejan sa pitanja ona u kontru. Ceo dan bajka i na kraju krk - rekao je Milovan.

- Rekao je rečenicu u koju ja sumnjam, amožda i narod - rekla je Aleks.

- Da li sam ja sa njom možda iz inata. Ja sam onda najveći glumac na svetu, mogu da idem u Holivud onda. Protiv svega sam išao zog nje. To što sam ja lagao, muljao i petljao jer sam budala, jesam. Nazad više neću da se vraćam. Kako ne mogu da se vraćam nazad? Možda ni ona neće, možda ni on nije hteo. Mislim na to da se vraćam nazad u prošlost da se jedem i nerviram, a ne na pomirenje. Kako ćeš da vidiš neke stvari ako ćeš da budeš sama? Ti treba da doneseš odluku jednom u životu i da se držoš odluke - rekao je Milovan.

- Čućemo se, ali ne kao nekad po šest sati - rekla je Aleks.

- Ne nego uopšte ne treba da se čujemo. SVe što budemo pričali ispada da ja tebe barim, a ne oću kak*m, neću kak*m. Ako ti nekog voliš koga boli ku*ac za bilo šta - rekao je Milovan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić