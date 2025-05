Voleo bih da kažem da je to nešto, ali... Dačo priznao da je Sofija izmislila priču o flertu Gastoza i Sofi (VIDEO)

Lažna drama!

Danilo Dačo Virijević u razgovoru sa Milenom Kačavendom priznao je da je Sofija Janićijević izmislila priču o flertu Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko i da on ništa od toga nije video svojim očima.

- On je njoj rekao da baci pet i poljubio je u glavu. Ja bih voleo da kažem da je to nešto, ali nije, kao detetu joj je to rekao - govorio je Dačo.

- Vi kažete da je to gledanje bilo sat vremena - dodala je Kačavenda.

- Ja sam joj rekao da ne priča, a Sofija je bila pripita. Ona je pričaal sve vreme: "Gledaj, gledaju se Sofi i Gastoz" - otkrio je Dačo.

- Milovan je to rekao Urošu, a Sofija jeste bila pripita. Ja cenim što Anđela stoji iza svojih postupaka. Voditelji jesu lepo rekli da ogovaram Gastoza, ali ne ogovaram ga nego nisam imala priliku da sednem sa njim. Anđela je mene nekoliko puta zamolila da razgovaram sa njim, ali čovek nije dobro. Ja njega gotivim i ne sumnjam u njihovu vezu, to niko ne može da mi nametne - rekla je Milena.

- Posle svega ovoga ja mislim da Anđela ne gotivi Sofiju, to je moje mišljenje od početka - dodao je Dačo.

- Gastoz je branio Keti, a šta ona sad radi? Gastoz je odveo u hotel Matoru, pa šta je vbilo rekla da je ispitivao za Anđelu, Marka i mene. Sumnjao je u mene, a nadam se da me je upoznao. Ja nisam pitala ni Karića, ni Đedovića šta misle o Gastozu. Da li je meni bilo prijatno da to čujem? - pričala je Milena.

- On ne može da izdrži tu njenu prošlost - rekao je Dačo.

- On je meni rekao nekoliko puta da ne želi da ulazi u ljubavne odnose jer upada u depresije i teška stanja, to mi je rekao još u septembru - otkrila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić