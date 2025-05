Brutalno iskrena: Ena bez zadrške progovorila o Pejinim kompleksima i nesigurnostima! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kako se osećam posle svega jer Peja misli da si ga pravila budalom? - pitao je voditelj.

- Mislim da su to nesigurnosti i njegovi kompleksi. On misli da ja njega napolju ne bih pogledala, da je on meni pik od spolja, a da sam ja proračunat lik, a ustvari sam spontana. Moja je greška što nikad nisam imala stav i ponšanje da sam starija, pa umesto da budem mudrija dozvoljavala sam sebi da teram inat i da se svađam oko gluposti. Nije to moj poraz, ja sam probala i mislim da sam imala puno svojih lepih postupaka. Moglo je da se progleda kroz prste s obzirom na zatvoren prostor - govorila je ona.

- Da li te je iznenadilo ili si očekivala da ti priđe i čestita prinovu u porodici? - upitao je voditelj.

- Jeste mi prošlo da li će da mi čestita. Za Nogu godinu mi je Milena potrošila šest minuta za najlepšu čestitku, a Peja mi je rekao: "Srećna Nova" i potapšao me kao da sam mu ortak. Jeste me zagrlio, a da li me se uželeo ili mu je stvarno drago... Mislim da mi je ovu haljinu kupila njegova mama i obukla sam je samo za božić i sad - rekla je ona.

- Zbog čega se Peja iskompleksirao na Filipa? - pitao je voditelj.

- Ako se iskompleksirao na Filipa koji mi je nevažan kako bi se iskompleksirao na muškarce koji su mi bili važni. Ja u mom životu biram, odabrala sam njega i mislim da sam više puta pokazala da želim sa njim i mislim da nije mogao da sumnja u moju ljubav prema njemu - pričala je ona.

- Otkako je Gastoz izneo situaciju o Filipu i tebi da li te je razočarao i Peja što to koristi i pecka te za kinesku hranu? - pitaoje Darko.

- On je prvo ustao da me zaštiti i skočio je na Gastoza, a da li je to zbog animoziteta prema Gastozu ili je mene želeo da brani ne znam. Možda je to druga frustracija i možda mu se ne dopada da sam imala nešto što nije ozbiljno, pa mu to kvari sliku o meni - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić