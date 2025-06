Anđela na stubu srama: Luka je urnisao kao nikad, Matora je uhvatila u žestokoj kontradiktornosti! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević na samom početku dao je priliku takmičarima da iznesu svoje mišljenje o današnjoj podeli budžeta Anđele Đuričić.

- Za mene ovo danas nije bila podela budžeta, nego podela flajera u Igalu. Sve je bilo kopiranje, sve veze su za nju fejk, a svoju vezu najviše uzdiže. Mića je ostao pri svom stavu da više nikad sa njim neće razgovarati. Mića je dobio stari budžćet zarad starog vremena, zamislite da je Pavle ušao prošli petak, da li bi i on dobio? Ostavila je prostor za sutra kad izađe ako ne bude sa Gastozom da može da se izvini Mići. Što se tiče Milene i Anđele tu ništa Milena nije kriva, ali Anđela da govori reči hvale osobi koja je govorila takve reči za nju, a znamo da je svakome danas rekla da neće oprostiti reči - govorio je Luka Vujović.

- Ja da sam ušla u ovu sezonu i srala po Đedoviću sa kojim sam jela mogli biste da drvite k*rac. Tebe j*be što oni neće u pab da dođu - dodala je Kačavenda.

- Setimo se prošle nedelje kad nije bila u dobrom odnosu sa Gastozom, pa je jasno videla da Jordanka staje uz Gastoza, pa je sad manipuliše da ne okrene leđa. Dala joj je zeleno svetlo da svakog u kući gazi za nju, a Jordanka će ispasti naivna. Da li je ovo Anđela koja je samo pre 10 dana govorila za tog Pegija da osobe koje je pljuju napolju da nemaju svoj život, kao i sa Osmana? Kako je onda tako dobra sa Milenom? Dala je do znanja da Pegi ne može u životu više da joj priđe, pa kako može ovake reči da govori za Milenu? Pegi, ne brini sedeće ova devojka sa tobom sutra i smejati se - nastavio je Vujović.

- Danas si opet rekao za Anđelu da imaš snimak - dodao je Milan.

- Ja sam rekao da će videti kad izađe da li znam dečka sa kojim je bila. Ja imam prijatelja koji je bio sa tobom - rekao je Luka.

- Sve i da zna mog bivšeg dečka, šta mene to pravi najgorom? Ne uguržava me i da poznaješ nekoga, šta je to loše? Trudiš se da tako predstaviš, a rekao si da smo u dobrim odnosima, a to je još bolje. Šta to mene može da degradira? - dodala je Anđela.

- Ja sam mislila da će biti malo oštrija. Naš odnos nema popravke. Jedino što je rekla da je stala netrpeljivost sa moje i njene strane, dok smo Nenad i ja u konfliktu. Delila je budžet po sebi, a nije uzimala Nenada. Meni kad bi dirao Draganu ja bih svakako osećala netrpeljivost. Mi ovde ne moramo da se vređamo, a to izlazi kroz komentarisanje. Ja imam situaciju da sam se sa Đedovićem vređala najstrašnije i bilo bi mi suludo da mu dam srednji budžet za stare dane. Verujem kad bi ušla opet u sukob sa Mićom da bi bio isti - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić