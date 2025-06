HAOS RASTE: Mateja i Ena zaratili, Peja pokušao da smiri strasti, otkrio da li će biti pomirenje sa Čolićevom, pa ih Kačavenda dokrajčila! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je Debata, moderator Marko Đedović postavio je sldeće pitanje Jovanu Pejiću Peji.

- Pejo je l' se Mateja sad oprao od nje? Je l' je sad pustio niz vodu? - pitao je Marko.

- Šta sam ja sad ovde prljava, pa se pere neko od mene? - skočila je Ena.

- Pokazala si ko si, kakva si i kako se ponašaš prema ovim ljudima. Jedva čekam da vas sve sačekam na šesnaesterac - ubacila se Milena.

- Mislim da je Ena više bocnula Mateju jer je nije stavio na prvo mesto. On neće da mu bude neprijatno učešće ovde. On je njoj pravi i isprekren prijatelj. Ispadaju situecije gde Ena preuveličava situacije, a onda za stolom bude haos. On nije znao u tom trenutku to, izgubili su se u situaciji. Ona je kriva što ne ume da izabere prijatelje - rekao je Peja.

- Ja nisam doživljavao stavri koje su doživljavali ljudi u vezama ovde. Desile su se neke stvari kad sam se ražnezio. Ne može nešto da te zavboli ako ne vidiš. Ovde u kući te zabole, neko nešto slaže. Bolje da me zovu da sam kockar nego da sam nervozan, lud i budala. Meni je Zola uneo ovd epozitivu. Znao sam da neće ustati da priča nešto što ne misli i na taj način sam prevbacio fokus priče umesto na nju - rekao je Mateja.

- Da li bi mogao da joj pređeš preko svega? - pitao je Marko.

- Ne - rekao je Peja.

- Ovo je u subotu bilo katastrofa. Ne bi mogli da s epomirimo - rekla je Ena.

- Ovde si lud ako pričaš normalno. Zvoite me ludim. Ja rekao da on nije osoba koja će je uvaliti u sra*e, nego s etako zadesilo - rekao je Peja.

- Sve dok imam emocije ne bih mogla da zamislim da me neko drugi pipne. Ne bih volela da vidim na svoje oči da on radi nešto sa nekim drugim. Nikad u životu nismo imali se*s nakon veze - rekla je Ena.

- Šta ćete kad izađete? - pitao je Marko.

- Svako svojim putem. Nikad ne znaš šta ti život donosi. Ne želim da se pomirim, kao što ni ona ne želi. Ostala je strast i ljubav u nekom prostoru gde vidiš nekog. AKo ne vidite neku osobu pored vas duži period, emocije prođu. Ne bih voleo da dođem u te konflikte - rekao je Peja.

- Mi smo se pomirili jer ne želimo da ratujemo ovde - rekla je Ena.

- Mi smo krivi što se tiče tih stvari - rekao je Peja.

- Kad vratim film na početak, tvoji prijatelji su te podržali kad si ušla samo da ne piješ. Branila sam Aneli jer si je napala onako. Pustila sam da te promatram. Mislila sam da si spontana, ali imam drugačije mišljenje. Trebala si to da rešavaš što samo lišće brstiš - ubacila se Kačavenda.

- Kad tad se to ispolji i dođe sve na svoje. Samo slični sličnim mogu da se privuku. Ja zagovaram da se samo slični ljudi, interesovanja i karakteri druže i mogu da idu zajedno kroz život. Može čovek da se pomiri sa nekim stvarima i da se drži jer nisu neke krucijalne stvari. Ena i ja nismo slične osobe. Ja sam nju od starta hvalio i držao se toga kakvu sam je upoznao napolju. Između nas nikad emocije nisu bile, bili smo neko vreme smo. Spojilo nas je društvo, pa smo nastavili da provodimo vreme - ispričao je Mateja.

Autor: A.Anđić