Šok!

Aneli Ahmić bila je naredna sagovnornica voditeljskog para Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze, te je progovorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, šta se dešava sa kačketom? - upitao je Terza.

- Kačketa nema. Ne znam da li je neko na zadatku, pa mi je pomerio kačket koji mi je Luka dao. Kačavenda koja mu je previjala ruku, a govorila je da je moja ćerka ku*va. Kačket neka bude kod koga pripada, meni ne trbea. Ništa me više u vezi toga ne zanima. On je sa mnom zbog Terze raskinuo, to je njegova stvar. Nikada više neću popričati sa njim, niti se vratiti u taj odnos. Posle ovog odnosa ću neke ljude od blata praviti - kazala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.