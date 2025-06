Haos spreman!

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

Tvoja prošlost su traume i privatan život, a kako onda umeš drugima da prebacuješ i da pričaš referate o njihovim delima iz prošlosti ili samo tebi mora da se ćuti na tvoja loša dela na koja te niko nije terao?

- Niko me nije terao, istina. Sve što ja pričam je što su oni izjavili o sebi ili njihovi prijatelji. Ako je nešto neistina imam pravo da se ogradim. Ako sam ja nekome rekla u poslednje vreme da ne može da priča o nečemu... Imam problem kad je njegov drug priča nešto o meni. Sećam se Pavlove čestitke koju su poslali SUzana i Pavle. O ovoj situaciji ne govorim da je trauma. O šestici se i ja sad sprdam. Prevazišla sam to - rekla je Anđela.

- Ja sam joj rekla da znam koliko je ona plakala kad joj nije stigla čestitka, zbog dela koje je radila. To što su njeni ostali suzdržani ne znači da im je to bilo super. Zalažem se za to što je došla do toga da neće da radi neke stvari, ali njena suština se nije promenila. Svaka joj čast za to, ali to ne znači da je njena promena. Gore mi je kad njekoga hoćeš da poniziš i uniziš nego provke. Meni su bile gore rukice i nogice nego duge stvari. Mislim da se suzdržava i za mnoge stvari kad je Hlega u pitanju. Gleda da promeni mnoge stvari i svaka joj čast na tome. Ja to ne bih mogla. Ona nije neko ko podleže autoritetu u vezi. Sad smo došle do toga da možemo da nemamo vređanje. Nekad toliko bude nervozna zbog svojih stvari pa ume da uvredi prva - rekla je Matora.

- Ne znam što ona meni udara na moju traumu iz petice. Kako ti nije bila trauma kad si pravila sve te klipave. Rekla je meni, Sanji, Dragani, Sofiji da sednemo dole, jedva sam čekao ovo pitanje. Ona nije žalila za svoje roditelje. On je danas i rekla da nije imala empatiju prema svojoj porodici nego je samo brinula za svoje du*e. Prvo pitanje mi nije jasno jer ja mislim da Gale nije za Anđelu - rekao je Bebica.

- Ovde ljudi ne prihvataju kritike. Ja sam se prvi začudio kad je Gastoz rekao da su ti klipovi traume. Vrlo dobro znamo šta su traume - rekao je Karič.

- Neki ljudi mogu da pređu lako preko toga, njoj nije prijatno - ubacio se Gastoz.

- Ovo mi je glupost. Vidim da radi na svojim traumama, pa se vratila na mesto zločina. Time što upadaju u reč neće odbraniti ništa, nego pokazuju da ne mogu da prihvate. To da li je Matora prodala oca u dom je jako morbidno. Imaš pored sebe čoveka koji je morbidne stvari govorio, imaš momka zbog kog nemaš neke validnosti da nekome govoriš takve stvari - rekao je Karić.

- Kako sediš pored Miće? - pitala je Anđela.

- Opet udara na mene! Ko dira koga prvi?! Evo ti morbidne face, evo ti dečka! - vikao je Mića.

- Dva moždana udara, poludementan čovek, doneli smo zajedno odluku sa majkom dok je bila živa. Meni to nije sprdnja - ubacila se Matora.

- Ako je Mića mogao da se sprda u Zadruzi 1, zašto se ja ne bih sprdala sad?! - rekla je Anđela.

- Anđela odgovori na pitanje svom dečku! Šta si radila? Kad izađete napolje, vi ćete se gađati lopatama - sokčio je Mića.

- Mislim da je vremenom shvatio da to nije njena trauma nego zadovoljstvo. Možda je moglo da se shvati kao trauma, ali smo saznali za njenu tajnu vezu napolju, tako da ne može biti trauma - rekao je Ivan.

- Ti imaš isto ćerku - rekao je Gastoz.

- Čujemo da je Gastoz ovde iznosio detalje o Eni - rekao je Karić.

- Trauma je nešto na šta čovek nije mogao da utiče. Traume su to što se Mileni spominje majka, Matoroj otac, meni što sam gepekovana... Trauma njena je što je taj dečko izbacio njene klipove, ali nije ovo unutra. Rekla je Gastozu da zaustavi tu priču zbog njene traume, pa zbog toga verujem da jeste - rekla je Ena.

- Anđela je rekla Aleksandri da je glupa, znala je da je Milovan snima. Pa i onda je znala. Bila je svesna kad se snima i da to može da izađe - rekao je Ivan.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić