Tačka je stavljena: Bebica proglašen psihopatom koji prati Teodoru, ona odlučna u svojoj nameri! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako Nenad Macanović Bebica ogovara svoju bivšu devojku, Teodoru Delić.

- Čujem sve, rekao je da neće da me pljuje, a onda sat vremena kasnije... Taj dan me isto pljunuo u facu. Rekao je da je najveće poniženje za ženu da je neko pljune, a onda eto. On je pričao o Aleksandri - rekla je Teodora.

- Ovo je priča o poštovanju. Ja sam uporedio moju izolaciju i njenu - rekao je Bebica.

- Ja ne prelazim više, ti si ovde osujećen. Ne možeš da kažeš ni za GAstoza sad nešto jer on o svojoj devojci nikad ovako nije pričao, niti je rekao da je ku*vetina - rekla je Teodora.

- Psihopato, ostavi devojku na miru - rekao je Munja.

- Bebice, moraš da shvatiš da smo mi završili i da je na našu priču tačka stavljena. Šta ovde rade devojke, ja sam jedna od lojalnijih devojaka. Verna sam mu bila i verna sam mu ostala, povremeno sam koketirala namerno. On je znao kakva sam ja, rekla sam na početku da sam koketna. Niti sma ga vređala, niti pljuvala - rekla je Teodora.

- U svakoj svađi je Bebica bio psihopata, a ona je popuštala. Ovakva odlučnost nije logična uopšte. Bebica je standardno isti, a ona je odlučna. Svemu jednom dođe kraj, ali mi je nelogično da je ovako hladna Teodora. Poslednja njihova svađa, mi smo govorili da urgiramo da Bebica ne dira Teodoru tri dana i sad je ispalo tako - ispričao je Ivan.

Autor: A.Anđić