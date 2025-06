Dočekao svojih pet minuta: Mića odbranio Gastoza, pa nagazio Anđelu, ubeđen da će joj vratiti svaku laž! (VIDEO)

Progovorio!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Lepog Miću za mišljenje o Anđeli Đurišić.

- Ovde je sve jasno kao dan. Davno sam rekao te stvari. Čovek da bi verovao u krupne stvari mora da ima krupne dokaze u sitnim malim stvarima. Ona je pala tu. Da joj veruje Gastoz, ništa ne bi spominjao. Ti ako veruješ nekome nećeš slušati šta kaže Lepi Mića. Kad neko dođe iz provincije u Beograd i bude jako primećen, pozitivno, ona je zaboravila šta joj se desilo u dva meseca. To se pamti jako, ko ti je davao stan, auto. Ja ljubav pamtim. Ona sve pamti, ali je sada boli ono što je radila tada. Ima dve opcije, ili da je bila se*s kombinacija ili u vezi. Normalno je da će da reguje kad kaže da ima šest tužbi za njega. Gastoz, normalno to nije očekivao. Nije mu lako, doznaje svaki dan nove informacije. Ispalo je da je Pavle dovukao njene stvari, ne zna se šta je bilo na Zlatibotu, ničeg se ona ne seća. Ja nju kapitam. Njoj nikakva priča sa Pavlom više ne interesuje jer joj je u vezi lepo i pokušava da sačuva to. Ovo se ne oprašta. Oprašta se velika stvar, ali ovo šaltriranje ne, ovo ne vodi ničemu. Gastoz će da joj vrati prvom prilikom. Ona je patološki lažov - ispričao je Mića.

- Ajde kaži, moj prijatelj - rekla je Anđela.

- Nećeš na slavu da ga zoveš - odgovorio je Gastoz.

- Ja na slavu ne zovem kao ti - skočila je Anđela.

- M*š u pi*ku materinu - rekao je Gastoz.

- Ako budem ulazio u sledeće sezone, prijatelje ne tražim - ubacio se Uroš.

- Sam pao, sam se ubio. Ko hoće da vidi može. Stvari su vidljive - rekao je Mića.

- Gastoze, zašto si izmarširao Anđelu? - pitao je Darko.

- Trenutno me ne interesuje jer ne može da istrpi komentarisanje u rijalitiju. Udarila je na mene. Pošto ona nije kao ja, nek sedi sama i nek se svađa - rekao je Gastoz.

- On ima pravo da se ljuti. Ja ni Enu nisam nagazila. Bez ijedne uvrede sam rekla šta mislim, a poštedela sam Peju. Zadržavam pravo da izađem napolje i vidim neke stvari. Ja Gastozu ne zameram što je potpuna konfuzija. Mislila sam da je kuma u pitanju, ali sam skontala da nije. Čitava priča ima pozadinu. Anđela nije mentalno zaostala da bi sebi dozvolila. Postoji sigurno neko realno objašnjenje koje ćemo saznati napolju.

Autor: A.Anđić