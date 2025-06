Alergična sam na njegov glas: Aneli zpenila na Luku zbog trudnoće i Sofije, on otkrio da li će proći kao Janjuš! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Luku Vujovića da prokomentariše potencijalnu trudnoću Aneli Ahmić.

- Došlo mi je da je više ne pogledam u oči. Ja snosim svaku odgovornost. U slučaju da radi test ja je podržava, u slučaju da odbija, ja je podržavam. Kaže da ja ovo radim zarad teme. Ja sam bio ubeđen da nije trudna, gde smo oboje rekli Milanu. Počelo je tada kad je rekla da je bole grudi. Ja sam ćutao i to nikad nisam rekao nikome. Ona je rekla na debati da hoće Terza da kaže da je trudna, a bole je grudi samo. Ona je to rekla, ja sam se tad iznervirao i rekao da mi je dosta više. Nepojmljivo mi je da ide kod Terze - rekao je Luka.

- Sve laže! Ja sam alergična na njegov glas! Izdao me je! Ovo mi je on napravio. On me doveo do ovog ludila u glavi da mi se priča o lažnoj trudnoći. Slagao je u startu da je meni Terza došao - ubacila se Aneli.

- I ja ću da odradim, ali ću da ga umočim u šolju. Nju je*e to što niko od ukućana neće da vređa potencijalnu trudnicu. Nećemo da je vređamo. Nema reprize serije - rekla je Milena.

- Izvinjavam se što sam rekao da je ona otišla kod Terze, Terza je došao kod nje. Ja nikad nisam rekao da je sigurno trudna, već da je ona meni dala sumnju zbog grudi. Rekla mi je da je Sanju pitala kad počinju da deluju tablete, a ona joj je rekla nakon pet dana. Zamisli kakav bih ja monstrum ispao da kažem da je trudna sigurno, a da je vi vodite na test, a da ja znam da nije trudna. Luka je ocinkario istinu - ispričao je Luka, pa dodao:

- Ja sam sa Aneli završio. Snosim odgovornost, ako ode da radi test. Ako je ona sigurna da nije trudna, čemu onakva reakcija. Nisam dobro psihički. Njoj je svakih deset minuta sve smešno. Imao sam lepe dane sa njom, ne želim da je blatim. Ja sam se zgadio sam sebi, time što sam dozvolio da ona mene ponižava i ubeđuje da ja nju hoću da uništim. Nisam spavao celu noć, iza kreveta nemam ništa. Nisam oka sklopio, izašao sam napolje, nemam cigaru dva ipo sata. Pitao sam Sofiju za cigaretu. Ne želim više da joj priđem. Ne želim da budem sa devojkom koja meni nameće neke stvari - rekao je Luka.

- Isto osećamo. Ja se sama sebi isto gadim - rekla je Aneli.

- Što se tiče Sofije, ja sam bio u pušioni i hteo sam da napravim kafu, Sofija mi je rekla da ima ona, ja sam rekao: "Može kafa, evo šolja, hvala" - ispričao je Luka.

- Ko koga ovde je*e u mozak? Ova budala neće! Završena priča - skočila je Aneli.

- Rekla mi je juče da ima tri pitanja da mi postavi, ja sam rekao da nemamo šta razgovarati. Rekao sam joj da nema šta da pričamo van stola, nek objasni ovde. Ne može dobiti pristup da priča sa mnom. Kad izađemo odavde moja vrata su joj otvorena. Pamtiću lepe trenutke - rekao je Luka.

- Ja razmišljam o svojoj porodici. Kako je mojoj mami, znam da ženi nije dobro - rekla je Aneli.

- Da li se plašiš da ćeš proći kao Janjuš kog je prošle godine uptuživala da joj je na kvarno napravio dete? - pitao je Darko.

- Ne. Ono što imamo odneću u grob. Danas je rekla: "Ja sam mu rekla da ne može nikada u mene", pa valjda zato pije tablete - rekao je Luka.

- Rekla sam da sam popila prvu tabletu nakon našeg odnosa - ubacila se Aneli.

