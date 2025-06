Promeni prezime, pa te neće biti nigde: Munja isponižavao Kačavendu, ona ga oduvala u svom stilu: Zabraniću ti ulazak u Beograd! (VIDEO)

Au!

Danijel Dujković Munjez dobio je sledeći reč kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

-Žao mi je ako sam rekao da je babuskara, ali ću da joj govorim sve što je uradila. Ne slažem se da žudi sa Samirovom alatkom. Ona se ne seća ni utorka, tako da mi je jasno da se ne seća Samira. Ne želim da njoj u 50 godina dajem savete. Meni je bezveze da joj sinovi nisu poslali čestitke. Ja nisam ništa slagao. Mislim na video čestitku. Zamisli da je ona neka tema ovde, preskočila bi zid i zabola se u mišiju rupu - rekao je Munja.

- Je l' se sećaju ljudi kako su mene u sedmici ovde komentarisali? Ovaj je zaboravio. U utorak je on tamo odreagovao najstrašnije psovkama i uvredama jer nisam htela da prihvatim izvinjenje. Ja sam spremna da trpim. Ovaj dečko je bolestan. Tu noć je najstrašnije vređao Stefani, hteo je da skrene sa teme. Rekla sam mu da mu je*em sve žensko jer mi je psovao mrtvu mamu. Sebe je od žrtve napravio monstrumom - rekla je Kačavenda.

- Zašto me branila? Kad je videla da će joj Matora trebati okrenula je - rekao je Munja.

- Zabraniću ti ulazak u Beograd. On ima mnogo problema da bi se sa mnom bavio, a ne znam ni čime sam ovo zaslužila. Mislim da Ena, moj obrat, da ga je to vrlo dotaklo - rekla je Milena. - istakla je Milena.

- Ja ne želim nikome da bude NN. Ne baljezgam, vidite kako je rekla od reči do reči - rekao je Munja

- Ja sam njega podržala od prvog do poslednjeg trenutka. On je od sebe žrtve napravio monstruma, a od drugih žrtve. Poenta priče je da je njegov odnos sa Stefani ovakakv kakav je, a sam je izabrao. Ja ne znam da li je očekivao da napravim zvezdu. Videla sam da uživa na raču Jeleninog novca. Ona ga pustila u stan i on da ovakve priča. Ja sa ovakvim govne*om ne bih kafu popila - rekla je Milena.

- Nemoj da dođem gde god mi kaže. Možda je bila nekad u braku nešto. Promeni prezime i neće te ljudi znati- rekao je Munja.

- Ja nosim prezime bivšeg supruga jer je zaslužio i jer se moja dva sina tako prezivaju. Srđan Kačavenda se ne bi bavio ovakvim pi*kama - rekla je Milena.

