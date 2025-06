KAKVO PONIŽENJE! Luka se emotivnim rečima rastao od Terze, a onda ga brutalno zakucao za dno! Na ove reči nije mogao da ostane imun (VIDEO)

Palo suočavanje bivših drugara!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Terza je neko ko je meni prirastao srcu kad sam ušao i u tom momku sam video iskrenost. Ljudi sa kojima sam od početka provodio vreme imali su samo reči hvale za njega. Pored toga Terza mi je sve vreme bio omiljeni muškarac. Život me je naučio da ono što danas bude u glavi sutra ne mora da bude, pa onaj dan kad je uradio šta je uradio, mislim da bih sve na svetu dao da vratim vreme i da je pljunuo mene. Ja bih voleo da se tako desilo... Bio ja sa Aneli ili ne nebitno je, zavšrena je priča između Terze i mene. Mislim da mu je ovo najgori postupak posle onoga što je uradio verenici. On mi je naneo najveću bol u ovoj kući kad je pljunuo Aneli. Znam koliko gaji prema meni nešto iskreno. Znam kako je porodica gledala na mene njegova, zna da smo iskreni i jako mi je krivo. Danima se borim, izbegavam ga, razočaran sam jer znam da se napolju nećemo videti. Ima žena koliko hoćeš, prijatelja ne možeš lako da nađeš. Boleo me je k*rac jer je vara trudnicu, boli me k*rac jer ga neko ne voli. Ne mogu da mu oprostim i nikad neću - govorio je Luka.

- Kome može da bude prijatelj čovek koji mi je glumio prijatelja i pljunuo me u facu? - pitala je Aneli.

- Mi smo iskrenij prijatelji nego što je bila njihova veza - dodao je Terza.

- Ja sam Milicu pet sati ubeđivao da Terza ne bude NN i ona se tad bukvalno naljutila na mene. Ako nešto krene po zlu on bi bio jedan od tri muškarca za koje bih skočio i dao sve. Naravno da ću Terzu da ostavim. Meni je jako krivo što neki očekuju da se pljuje. Ja sam Aneli i Terzi dao svoje emocije, a oboje su me razočarali i nema razgovora i priče. Vreme neka pokaže šta će da se desi, možda bude drugačije, ali vodim se čime osećam. Oboje su iskoristili moju dobrotu i zgazili me. Što se Teodore tiče ona mi je nekako bezlična. Ne mogu da kažem da se šlepa uz Bebicu... Nije bila upadljiva, svako se istakao, a ona pored Bebica ostala je u senci. Bebica je imao sukobe i komentarisanje, a ona ništa nije radila i sve je izbegla, sedela, jela i valjala se po garniturama. neka vreme pokaže, vratiću joj se napolju - dodao je Luka.

- Slušao sam Luku, žao mi je i nema opravdanje za moj postupak, ali ovakvo ograđivanje od mene je poražavajuće da slušam. Jako mi je ponižavajuće. Ako je njega neko diskvalifikovao, spovao mu majku, a on je dobar i druži se sa njim. Ako zbig ovakve veze misli da izgubi drugarstvo okej... Kao da sam ja neko smeće ovde, pa ne mogu da sedim sa njim - rekao je Terza.

- Za mojim stolom je moja majka i moj otac - poručio je Luka.

- On se ovde kleo u dete da neće biti sa ovakvom osobom. Mogao je da kaže da smo završili, ali ovo ponavljanje... Okej, to je to... Ja sam ispao ovde budala i sam sam kriv što sam dozvolio da se mešam u nečiji odnos. Kad je kriv i nije kriv bio sam uz njega, ali neću više da pričam. Ovo je jako ponižavajuće - dodao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić