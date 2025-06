Čestitam sebi doktoru na uspešnoj transplataciji želuca: Ivan Marinković shvatio da je Gastoz tata igre, spreman na novi preokret! (VIDEO)

On ga poznaje!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi nastavila svoj razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- On je meni sinoć drugu priču prodao - rekla je Anđela.

- Ja sam sinoć na intervju prokomentarisala celu situaciju kompletno. On ima ovakav stav sada, a u petak kada je ona rekla da će da uživa na moru, on se se smorio kao da ga je pogodilo, a sada ga ne pogađa. On se bori protiv nje za plasman, ona mi je totalno čista u ovoj priči. Čuj laže ga, devojka priča priče koja nikoga ne treba da zanima. On treba da kaže: ''Koga boli dupe, ja joj verujem''. Ona jedino ne želi da kaže da je Pavle njoj bio od koristi i da joj ugađa. Ona ima pravo na to, to što se on njoj udvarao, nju to ne zanima. On je sada isključivo isfrustriran je što je Gastoz ušao u vezu s tobom - rekla je Ena.

- Kako ona tebe da ubeđuje kad joj već u startu ne veruješ? Ti ako je voliš, ne bi rizikovao da se ona ohladi - upitao je Luka.

- Želim od njega dokaze - rekao je Gastoz.

- Ovo ti je super situacija da se opravdaš i Pavlu i šutneš nju - rekao je Karić.

- Pogotovo sam na njegovoj strani ako su ovo razlozi raskida. Ukoliko poveruješ ženi bez ikakve potpore, normalno da će da te poljuljaju neke stvari. Obzirom da Gastoza znam jako dugo, ne bi me čudilo da se pomiri s njom jer on diktira ovu vezu. Čestitao bih doktoru Ivanu Marinkoviću na uspešnoj transplataciji želudca koji si morao da imaš da bi trpeo nju. Borba je između tvoje i njene zajedničke podrške i sada u ovom trenutku kod velikog dela naroda izbijaš u prvi plan sa bravo Gastoze konačno si se osvestio - rekao je Ivan.

- Kako to fanovi da misle ako ona priča istinu? Valjda ja trebam da budem donja i da ona ispliva u prvi plan? - upitao je Gastoz.

- Cela ova kompletna priča dovodi u pitanje tvoje poverenje. Pavle je sve što je trebao tebi rekao- rekao je Ivan.

- Meni je bilo bitno samo da mene ne laže, boleo bi me k*rac što laže druge - rekao je Gastoz.

- Meni je ovo p*čkenzi i ograđivanje od svoje devojke - rekao je Karić.

- Gastoz nije kriv ništa, on je vrlo dobro odigrao ovo - rekao je Bebica.

- Anđela je l' možeš da mi daš pet nedelja da se uverim u nešto? Prati me molim te - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić