PREŠAO IGRICU: Gastoz svojim NOVIM SNOM žestoko isprozivao Peju! Ena će izgoreti od ljubomore kad sazna (VDIEO)

Od njegovih snova boli glava!

Nenad Marinković Gastoz ispričao je cimerima svoj novi san, u kom je žestoko potkačio Jovana Pejića Peju.

- Jeste čuli šta sam sanjao? Rijaliti, Peja ima se*s sa ribom na klupici, a kamera mu iza leđa. Ona se nag*zila na sto, a on pegla. On se okreće i direktno na kameru. Mi to sve gledamo i moramo da prokomentarišemo. Odmah su mi šrošli Peja i Zlata, kao šta da kažemo. Tad riba na kolena i kreće da mu pu*i. Mi posle u Svilajncu, moj drugar Neša i Neba sedimo u lokalu, a Mića nas služi i donosi nam bokalče rakije. Na radiju ide Ćana, koja peva pesmu kao provokaciju mene i Anđele. Ja kažem: "Brate uništiće je Burazengije", kao nije svesna u šta se uplela - ispričao je Gastoz.

Autor: A.Anđić