ZAVOZAO SE, VIDI SE DA SE OHLADIO: Ena stala na Anđelinu stranu, pa isponižavala Gastoza i Peju: ONI SU ISTI! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U video-klipu puštenom tokom emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuku kako Anđela Đuričić pridikuje Nenadu Marinkoviću Gastozu, jer ju je lagao da ima potpuno poverenje u nju. Nakon što se video završio, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Ne ponižava se, uopšte. Veoma je temljna. On glumi frajera, ili se isrtripovao da jeste. Da ja gledam sa strane, Anđela bi bila moj favorit. Birao je da joj veruje od samog početka, a sada menja ploču. Stavila mu je do znanja kako se oseća, a on manipuliše. Kakva je to distanca, odgovara mu takav odnos? Ne znam ko pada na te priče. Navijam za to da održi ovaj stav i da ne pada na njegove priče. On se zavozao, vidi se da se ohladio. Sada je samo u pitanju njegov viši cilj. Objektivno sad razmišljam, gledam sad stvari kakve jesu. Po tim stvarima su Peja i Gastoz isti - kazala je Ena.

- Zato što ovako komentarišeš i gledaš sve tako, zato smo se i rastali - dodao je Peja.

- Ne obraćaj mi se - rekla je Ena.

Autor: S.Z.