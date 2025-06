Ivan se izlanuo i obelodanio svoj fetiš: Jednu stvar posebno zapaža kod ljudi, ovo je do sada malo ko znao! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Ivan Marinković razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom i tom prilikom se izlanuo, kada je otkrio da prati svačija stopala u Beloj kući, ali su mu jedna ove sezone promakla. Naime, on se požalio Terzi kako nikad nije video stopala Dače Virijevića, što mu je intrigantno.

- Jedina stopala koja još uvek nismo videli su Dačina jer on nikad nije bio bos - rekao je Ivan.

- Je l' patike sad nosi? - upitao je Terza.

- One kroksice nosi jer ima neki problem. To sam ja provalio još u septembru. Tušira se u kroksicama, obriše noge odmah unutra i obuje čarape i patike. On ima kompleks što je nizak i zato nosi krampače, ali nešto ima tu - rekao je Ivan Marnković.

Autor: N.Panić