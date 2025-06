Ipak nije u pitanju Pavle?

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Uroša Stanića i Nenada Marinkovića Gastoza o Anđeli Đuričić, u kom Gastoz priznaje da li se on ohladio od nje.

- Nikada sa tim dečkom nisam bila u vezi i to nikada nisam promenila, ali ostale iskaze jesam promenila. Ovo sam već čula i od njega i od Uroša - rekla je Anđela.

- Da li je moguće da te onako provocira? - upitao je Milan.

- Video si sve, čak me i za Mateju je pokušao, ali od mene neće dobiti psiho momenat. Imam pravo na to i to je to. Mi imamo normalnu komunikaciju oko hrane, ali ja bih volela da ode u drugi deo sobe. I da ostane u komšiluku, okej - rekla je Anđela.

- Da li ste shvatili samo mi priznaj, što znači da je on bio ubeđen da je Anđela bila s njim? - upitao je Milan.

- Da, on je kontradiktoran. On treba samo da bude srećan što sam mu ja devojka, a videćemo prave klipove u ''Narod pita''. To što on flertuje s nekim drugim ili nešto, videćemo sve - rekla je Anđela.

- Poenta je da posle situacija vezano za Pavla i nju je logično da je prestao da veruje u nju. Meni su sve situacije za nju upitne jer su lažovi jako loši ljudi. Na početku je verovao Anđeli dok nije imala krivina i izmišljotine, ali ovde je mnogo kontradiktornosti i laži. Sad svi vidimo kako ona laže, njegove sumnje su opravdane - rekao je Uroš.

- Moj stav je jasan od samog početka, a verovatno će i napolju biti takav. Anđela jeste bila kontradiktorna, ali ona nije menjala jeste da nije bila sa Pavlom. On je taj koji je menjao priču, a ne ona. Sve i da jeste bila, to je njena stvar. Pavle nije bitan bio na početku njihove veze već tek je posle pitao - rekao je Marko.

- On se uplašio da ga Anđela nečim drži u šaci i time što je on hteo da zaustavi to nešto je rekao za Pavla. Ona uopšte nije pomislila na to već je on hteo samo da prikrije - rekao je Karić.

- Ja se u tim trentucima nisam setio Pavla - rekao je Gastoz.

- Šta smo onda pričali mesec dana unazad? - upitao je Đedović.

- Smiri se Đedo - rekao je Gastoz.

- Ja se nisam ni uzrujao nego vi zato što pojedinima izmiču pare očigledno - rekao je Đedović.

- Ovo sve deluje kao ozbiljan rijaliti i borba za finale - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić