Rešetaju!

Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Došli smo na to da sve ono što su meni zamerali i komentarisali suprotno od mene, sada oni stoje i govore. Sve to što je Gastoz radio, radio je i prethodnih meseci, ovo što je Anđela sada hladnokrvna, smatram da je ona to odavno videla i sve to što sam ja zamerao, ona je sakupljala i nju je to hladilo. Gastoz je meni nabacivao sve vreme da nisam savremen i liberalan, kako nemam želudac kakav on ima, a sada smo videli da je on postao moj apostol. Iskorišćena situacija da se udalji od nje, svima je dobro došlo da se udalje sada - rekao je Karić.

- Kako im je dobrodošlo da se udalje, ako se toliko vole - pitao je Darko.

- Ja to nisam rekao, ja sam govorio da ne verujem u toliku ljubav. Okej da su se neke emocije rodile, normalno je, ali videli smo kako su se rodile i kako su se ugasile. Smatram da ona ne vidi sebe s njim napolju, isto tako i on. Smatram da Anđela ne bi mogla neke stvari da podnese, ovako kićanović i idemo dalje - rekao je Karić.

Naredna je reč dobila Sanja Grujić.

- Istakla si svoju teoriju da je Anđela izmislila treću osobu - pitao je Darko.

- Posle ovoga večeras bi svako ozbiljno komentarisanje bilo neozbiljno za sve nas. Sa Anđelom je u zimsko vreme pio čaj, sada je vreme da sa Sofi liže sladoled...Nisam mislila da je Anđela izmislila, nego gornji dom, Đedović, Kačavenda i svi ostali. Koliko sam ja primetila, Sofi je nekako sama uplivala u ovu igru. Ako Anđeli nije smetalo u januaru i februaru, ako tada nije obraćala pažnju i ako je imala reči hvale, nema potrebe da ima sada ljubomoru - rekla je Sanja.

- Ko je tebi krivac u ovom raskidu - pitao je Darko.

- To što Anđela nije osetila potrebu da se Gastozu poveri na vreme. Sada kako sam pažljivo slušala, shvatila sam da se Gastoz nije naljutio što je u emotivnom odnosu sa bivšom partnerkom svog druga, nego da se to proteže, a da on kao njen dečko ne zna konačan odgovor i istinu. Trudio se da joj veruje, ali kada je otišlo predaleko. Ne želi da gradi svoj odnos na neiskrenosti, ona mu samo nije dala dovoljno vremena da joj pokaže koliko ga je to zabolelo - rekla je Sanja.

- Komentarisali smo da Sofi nije nimalo naivna devojka, kada su je podigli, tada je krenula ta priča, smatram da devojka želi da ostane do samog kraja. Opet, verovatno je ona primetila neke stvari kod Gastoza - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić