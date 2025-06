ANELI I LUKA PRED PUCANJEM! Ahmićeva sve svesnija da Luka šalta priče, on daje sve od sebe da se opravda: Nije mi bitno da li pričam istinu, nego ti kažem kako se osećam (VIDEO)

Uskoro novi raskid?!

Aneli Ahmić i Luka Vujović sedeli su u pabu "Prijatelji", te su tako nastavili raspravu o njihovom odnosu.

- Darko kada te je pitao, pitao te je, nemam pojma da te ja ponižavam, pa si ti shvatio da moraš da budeš bezobrazan prema meni - rekla je Aneli.

- Ne, nego kako dozvoljavam da me ponižavaš i pre mesec dana, pa sada, nema veze s tim. Ti kada hoćeš da me zagrliš, mi moramo da se zagrlimo, a kada ja krenem, ti si kao nervozna - rekao je Luka.

- To nije istina, lažeš - rekla je Aneli.

- Dobro lažem. Nije mi bitno da li pričam istinu, nego ti kažem kako se osećam u nekim momentima. Ne kažem da se samo ja borim za ovu vezu i ti se boriš. Ovaj zadnji period se ja borim 10 puta više nego ti za ovu vezu - rekao je Luka.

- Kako se boriš, tako što si rekao da su ti preči prijatelji nego ja - rekla je Aneli.

- I to je laž. Lepo ti je rečeno da bi izabrao Karića kada bi mi dala ultimatum...Moje iskreno je da malo fali da odustanem od nas, s moje strane, možda si ti već odustala - rekao je Vujović.

- Za sve moguće sam ja osuđena i zato sada ovako pričaš. Jako si bezobrazan jer tako danas nisi pričao, a promenio si ploču posle pitanja novinara, nisi to pričao - rekla je Aneli.

- To je to, to je nepoštovanje o kom pričam, odlazak i bežanje od problema - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić