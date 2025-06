Istina izašla na videlo: Aneli želi pomirenje sa Asminom, palo teško raskrinkavanje! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić.

- Ena znaš moje mišljenje o tebi, nemam šta da ti zamerim osim što se jako ponižavaš u ljubavi. Ti si bustovala onog dečka tamo, što kažeš Hari Potera. Lepo se oblačiš, znaš da pričaš, elokventna si i nemam šta da ti zamerim osim stvari koje si iznosila u vređanju. Što se tiče Aneli komentarisala sam 1000 puta, nisi nikakav drug, a ni prijatelj. Verovatno te prošle sezone nisam dobro upoznala pa sam govorila da si top, a ove sezone sam te dobro upoznala i uvidela sam tvoje loše osobine i kako si se sladila dok smo se Nenad i ja svađali. Što se tiče tebe i Luke mislim da ste grešili, a što se tiče Asmina nama si rekla da ti je Asmin u srcu. Luka te je večeras zamolio da mu odgovoriš, mnogo si puta pričala o mom poštovanju Nenada, a ne vidim da si ti njega ispoštovala, znam i za tvoje flertovanje sa Karićem, ali komentarisaćemo - govorila je Teodora.

- Ena 60% si glupa, a 40% pametna u odnosu na postupke koje si imala. Peja ovo radi jer ne može da istrpi kritiku i podnese sve što se desilo, pa se i pomirio sa tobom da ne bi trpeo pritisak. Ti nisi bila napadna prema njemu, ali si bila napadna kad si ljubomorisala. On je trčao za tobom, a i ti za njim. Nikad neću zaboraviti reči koje mi je on izgovorio i uvek me provuče kroz to. Aneli može da bude dobar drug i nije cicija, ali ona ima neke probleme u svojoj glavi. Ja sam pričao o njoj i ovo što se dešava sa Asminom pričao sam još pre tri meseca kad se potegla tema dok je Luka bio sa Sandrom i mi smo tad promenili imena i pričali kao da su Asmin i Stanija i ona je rekla da bi se pomirila sa njim kad bi se Asmin promenio i da bi zbog ćerke sve uradio. Kad bi on hteo da ima nešto sa njom, ona bi sigurno imala. Ona voli moć, voli skupo i voli tako da živi, a to mi je i pričala. Veza sa Lukom je očajna jer je ona ušla fejk u taj odnos, a tako će i da se završi, pa im se zato ovo i dešava i ne mogu tri dana da budu u vezi. Šaljem Aneli - govorio je Dačo Virijević.

Autor: A. Nikolić