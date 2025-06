Svađa kakve nema!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao odnos Peje i Ene Čolić.

- Može on da priča šta god hoće, budalaštine. Nikada Enu nisam podržao, ja sam joj govorio da ne priča to, ona je govorila da je boli ku*ac. Kada je Mića ovde rekao za takva psovanja, ja sam skočio zbog Ene i Jordanke i urlao na njih dve. Peja je to fiksirao u svojim teorijama zavere, njegov otac mi je poslao klip ko je pokrenuo te teorije zavere, to je Baki pokrenuo...Pejo, neće da se mire, kažu da su izgovorile teške reči - rekao je Đedović.

- Ona je za mene najgore što sam videla u mom životu - rekla je Ena.

- Neće izaći iz teorija zavere, kada bude seo sa istom tom mamom siguran sam da će da mu kaže neke stvari koje su drugačije - rekao je Marko.

- Ja ovde nisam cinkara - rekao je Peja.

- U duševnu bolnicu se zbog toga ne ide. Ja ga nikada nisam uvredio, to što će on da vređa, to je njegov obraz. Popričaće sa ljudima, nahranili su njegove strahove. Baki je provukao samo to, Peja mi je poslao taj klip - rekao je Đedović.

- Ona ne stoji iza svojih reči da su je Đedović i MIća vrbovali - rekla je Ena.

- Kaže da je slušao Miću, ne bi ušao s njom, ja sam bio taj koji je želeo da on uđe u odnos sa njom...Ja sam bio vođa kada je Keti ispala, ne znam koliko ima od tada, eto, pre tri meseca, tada sam mu neke stvari rekao. Nije to od samog početka, pa da sam ti to rekao i da si se odvojio od mene - rekao je Karić.

- Govorili su da sam ga tipovala, da je on klinac za mene, pa sam ja rekla da sam imala dečka četiri godine mlađeg od njega - rekla je Ena.

- Da, bili su svi za tvoju vezu, sa mnom si se svađala i govorila kako te ja mrzim. Ovo je produkt i plod njene bolesne želje da bude sa nekim. Razvalila je kako je razvalila sve i sada se svi povlače - rekao je Mića.

- Ako je Ena Peji nešto ubacivala u glavu u trenucima pomirenja. Rekao mi je Stefan šta je rekao, ja nisam odgovoran ako mu je Ena rekla da ja nešto radim - rekao je Đedović.

