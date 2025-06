Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi prokomentarisao istinu koja je isplivala o Anđeli Đuričić i Stefana Karića.

- Kome veruješ? Šta si ti sve znao? - pitao je Darko.

- Nije se ona borila za pravo mesto nego je sabotirala moj intervju sa tobom da bi sakrila šta sam imao da kaže. Setite se da je to Đedović učio Aneli. Kao i uvek znam samo detalje. Rekla mi je samo da ju je muvao, da joj je pisao. Saznao sam da to nije bilo jednom ili dva puta, nego malo više puta i za te vatrice. Kako je Karić izneo on je gledao Anđelu samo kao se*s. Mene jedina informacija koju sam želeo da znam od nje nisam dobio tačan odgovor. Nek nastavi svoj život kako zna i ume, neću sigurno da se cimam sa kim je ona bila ili ne. Za Karića zna tačne datume, a za jedan autobus ne zna. Još više mi daje do znanja da nisam ništa pogrešio. Mislim da je Karić imao totalno drugu verziju sa tom rečenicom, a ne da šmugneš njoj - rekao je Gastoz.

- Naravno - rekao je Karić.

- Zašto kao zauzet muškarac muvaš Anđelu i braniš Anđelu - ubacio se Uroš.

- Ako se ona dopisivala sa KArićem više puta i znala je šta je on želeo od nje, zašto se onda sa Pavlom? Ona nije svesna šta je uradila. Ja sam sve to znao, ali sam ćutao. Kad sam video kako hoćeš njega da ukanališ, a samo si ukanalila sebe Anđela. Hoće da spinuje priču na tatu. Ja ne znam kojim oružjem se ona više bori. Nastaviću da budem glup. Shvatio sam da su ona i Pavle bili zajedno. Jedan kroz jedan. Za svoju temu zna da izvuče ne znam koju sijalicu, nažalost kanal - rekao je Gastoz.

- Nije ka*ao, nego kanal - rekao je Karić.

- To si ti želeo, ali nisi dobio - rekla je Anđela.

- Gale ka*o, Karić tref! Slagalica, Pavle skočko, Gale kar*ao, Karić tref! - rekao je Karić.

Autor: A.Anđić