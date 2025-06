Sve bliže pomirenju!? Gastoz konačno sputilo loptu sa Anđelom, pa Kačavenda pokušala da ga dozove pameti: Imalo bi nade ako bi... (VIDEO)

Ne zna se kome je teže!

U toku je emisija "Pitanja Gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Ako jedno ustane i kaže nešto u besu, odmah ostaje drugo i priča suprotno od onoga što oseća. Da li to treba da rade dve odrasle osobe?

- Iskompleksira me kad dođe i kaže mi nešto, udari mi na sujetu i ja onda udarim kontru. Ne želim da razgovaram sa njim, sve sam mu rekla. Koliko god me zanima, zanimam mnogo više sebe. Ne bi mi se dopalo njegovo ponašanje i njegovi izlasci. Nek se više fokusira na svoje drugarice. Sa njim sam kao sa emotivnim partnerom završila. Ne vidim da bi mi odgovaralo. Emocije su me mnogo više vodile, ali sad sam odlučila da se vodim razumom. Svaki dan razmišljam je l' moguće da smo toliko vremena zajedno. Da ne bi dolazilo do toga da gledam po portalima šta on radi, najbolje je da pružimo ruku jednom drugom i da prihvatimo - rekla je Anđela.

- To je priča za malu decu. Ona zna koliko me voli. Jesmo kao deca. Malo se igramo sa sujetom i egom, to nam je malo zajedničko. Do razgovora nije došlo jer ona ne želi da ga ima. Mislim da bih joj okrenuo mozak za par minuta i zato beži od mene. Kada dođe do tog momenta da nema kud oda se pretvori u normalnu osobu i kaže stvari kakve jesu. Znam da me izbegava. Glumi ribu jaču, a za minut zaplakaću, to je naš odnos trenutni. Samo da se završila kobna nedelja i da je ona normalna - rekao je Gastoz.

- Jasno se vide njene emocije i da se ona sklanja. Uopšte nema simpatične doskočice ovih dana, iritantan je. On sve vreme izaziva reakciju kod nje, a ona se dobri drži. Imamo povremeno neki osmejah koji on registruje. Sa njim ne može da se priča. Mislim da bih pre trebala da pričam sa njim nego sa njom. Imalo bi nade za njih, ako bi on imao drugačije ponašanje. Nadam se da neće do kraja terati tako. Iritiranje može do neke granice, a preko toga kad pređa... Volela bih do kraja da ih vidim zajedno. Vozi ga ego i sujeta. Kad ga čujem ribe i ludilo, a on folirant belosvetski - rekla je Kačavenda.

