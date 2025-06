Luka Vujović sam kao list na vetru: Dok ostali takmičari spavaju, on razmišlja o problemima! (VIDEO)

Ne krije tugu!

Luka Vujović danas je proslavio svoj rođendan na kom je bio samo mali broj takmičara, obzirom da je s dosta svojih cimera zaratio zbog Aneli Ahmić. Ipak neki su rešili da ga danas ispoštu i dođu na njegov rođendan kao što su Nenad Marinković Gastoz, Jordanka Denčić, Sanja Grujić i tako dalje.

Iako je ceo dan vidno tužan, on je sada rešio da izađe ispred Bele kuće i porazmisli o svemu dok su svi ostali takmičari ''Elite 8'' u dubokom snu. Do kakvih će on zaključaka doći i da li će se nešto promeniti u njegovom učešću, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić