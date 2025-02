On se iskompleksirao na Janjuša: Kačavenda sigurna da je Luka iskoristio Sandru da dokaže svoju muškost! (VIDEO)

Ne krije razočaranje!

Milena Kačavenda razgovarala je sa Sandrom Obradović o njenom raskidu sa Lukom Vujovićem. Milena nije mogla da sakrije koliko joj se nije dopalo njegovo ponašanje i razlozi koje je izneo za krah veze.

- Ja mislim isto što i Mateja, on nije zaljubljen. On može da legne i pored mene, pa da mu se digne. Mislim da se on iskompleksirao na Janjuša. On je sad smuvao Sandru i bolje mu je da zauzstavi na tri poljupca. On nije ustao da demantuje Aneli. Imaju psa, pa je l' imaju blizance? Ima i Marinković dete sa Gocom Tržan, pa ga ne viđa. Meni se ovo ništa ne sviđa - govorila je Milena.

- On hoće da i dalje jede sa mnom, e pa neće - rekla je Sandra.

Autor: A. Nikolić