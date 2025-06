Reže rečima!

Tokom sinoćnje emisije, Nenad Macanović Bebica izjavio je da je Sofija Janićević samo čekala da Marko Đedović napusti rijaliti kako bi započela napade na Anđelu Đuričić. Povodom tih tvrdnji oglasio se i Marko za Pink.rs:

- Odslušao sam Bebicu, u potpunosti je upravu. Jeste se Sofija opustila i preteruje u vređanju Anđele i prešla granicu normalne argumentovane rasprave. Jer joj argumenata fali najiskrenije, eto, Anđela je napravila šta je napravila i platila svoju glupost i nepromišljenost, Sofija još uvek nije kako vidim to će se desiti po izlasku. Sumanuto mi je da proziva Anđelu da laže, a cela priča oko Mede i Atmira nije takva. Meda je jedan lik, a Atmir drugi, meni je lično rekla Sofija i da joj je zato majka rekla da "Meda ne postoji" i time joj stavila do znanja da je bolje da priča o Atmiru nego Medi. Pričanje o klipovima, ako ćemo tako svi koji su imali se*s u Eliti su porno glumci jer kako se to ima se*s u televizijskom studiju koji se zove Bela kuća?! Onda opaska da je zabole za Terzinu trudnu zenu pre neki dan, a onda pričanje Anđeli da je razdvojila dvoje ljudi od po 50 godina koji su se posle toga samovoljno slikali zajedno mimo rijalitija - rekao je Đedović i dodao:

- Sofija meni nije ružnu reč rekla ja njoj ništa nisam mogao da kažem izuzev da komentarišem situaciju koja je bila onakva kakva jeste, ali mislim da je njena istina mnogo gora od Anđeline, tako da nije ona neko ko može da Anđeli prodaje moral. Što se tiče nje i Gastoza nije isključeno da je posle onih nominacija kada ga je pitala: "Što me nisi spasio Terze?", misleći da se smuva s njim, samo gurnuta ova mala Sofi u to. Iskreno deluje mi kao da ima simpatije prema Gastozu, mislim da to i Gastoz zna - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić