PONOVO SEVAJU VARNICE: Razotkriven tajni flert Mateje i Aneli, nakon 9 meseci konačno isplivala istina! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da te napolju Mateja pozove na piće da li bi pristala? - glasilo je pitanje.

- Ne, posle svih uvreda i poniženja ne. Ja bih se njemu javila da se sretnemo u klubu, ali da pijem piće sa njim ne. On je meni pričao jedno, a plasirao drugo. Nemam šta da pijem piće sa njim. Meni je on i sad duhovit, ali me ni tad nije zanimio u ljubavnom smislu. Ja sam Luku zavolela. Mogla sam sa Matejom da budem intimnije, ali nisam želela - govorila je Aneli.

- Ovde smo deset meseci, svestan sam da su neke priče zastarile i da je ovo neka retrospektiva. Neću da se kompleksiram i pričam da ja nisam hteo. Ona je Luku kompleksirala i rekla da sam gospodin i da ćemo da se viđamo. Ja nemam veze sa tim - dodao je Mateja.

- Nikad nisam rekla da ću da pijem piće sa Matejom, nego da je on meni okej. Ja sam Luku zavolela, sve njegovo. Mateja me nije radio na taj način. Da li ćeš da budeš iskren i kažeš da nisam htela da imam odnos sa tobom? - objašnjavala je Ahmićeva.

- Ja sam od starta govorio da ne želim da budem u tom odnosu, ona je ozvaničila vezu, raskinuli posle pet dana, zaj*bavao sam se sa njom, bacao je u kantu, prevario devojku sa njom - govorio je Mateja.

- Mene Mateja nije privlačio s*ksualno, a on je mene molio i hteo je sa mnom da ima odnose - rekla je Aneli.

- Naravno da sam hteo dok smo bili zajedno. Mi smo bili zajedno 3 dana, a ti si meni rekla: "Sačekaj malo, ne mogu da ti dam nakon pet dana". Ja ovde ćutim i pokrivam sve žene sa kojima sam pokrivao. Rekao je da ne može da mi da nakon pet dana, tako da nemoj da mi pričaš neke priče i nemoj da me čačkaš. Malopre kad je krenula neka priča smejali smo se Ivan i ja tvojoj faci, a ona se smeje meni i govori mi: "Nemoj mene da sprdaš, dole ti je adresa", kao ljubomoriše na Sandru - besneo je Mateja.

- Meni Mateja non stop dobacuje i non stop mi se smeška - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić