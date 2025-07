TREBA DA SE PLAŠI MRTVIH: Matora se guši u suzama zbog Stefanine tvrdnje da je držala majku sedam dana u hladnjači! Nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Raspala se na komade!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi sa njom porazgovarao o sukobu sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom koji se odigrao sinoć.

- Nisam htela neki sukob. Htela sam da se distanciram sa Draganom. Sinoć je pušten snimak na kom ništa ružno nije rečeno. Imam pravo i danas sam pod tim utiskom da kad god imam svađu sa Stefani, ne mogu da verujem da stalno biram takve devojke. U želji da budem najbolja ispadam najgora. Mislim da nije krenulo sa Munjinom vređalicom, ne bi došlo do takve svađe sa nama. Stefani kad se ja svađam sa Munjom ona bude njemu podrška za laži koje iznosi. Meni je drago što nikad nisam Munji uzvratila na način na koji on udara meni. Ja sam svesna da on ima oca kući bolesnog. Ne znam kako se ne plaši Boga. Ne treba da se plaši mene, treba da se plaši mrtvih - počela je Matora.

- Kako se osećaš kad ti Munja kađe da će da sedne na kovčeg tvoje majke i da će ti dati novac da sahraniš oca? - pitao je Darko.

- Loše. Malopre sam pričala sa Bebicom. Koliko god vam zvuči čudno i mislite da imam ljubav prema Stefani, ne, nego je ona u tim trenucima bila sa mnom. Sve smo zajedno radile, kao što rade ljudi kad neko premine. Da je bila na sahrani videla bi da je sahranjena u najlepšem sanduku, da su bili ljiljani koje je najviše volela. Videla je kad sam iz kuće izašla sa parama. Ona me taj dan ispratila i dočekala ružno. Stvarno mi je kad ona to kaže. Posvađale smo se zbog totalno nebitne stvari - pričala je Matora kroz suze - rekla je Matora.

- Zar se ja nisam drog*rala? - pitala je Stefani.

- Krivo mi je kad ona to kaže jer to nije istina. 21. je rođen Kosta, tri dana je bila u bolnici, pare smo imale. Nikada u kući nismo ostale s ahiljadu dinara, slala nam je baš moja majka. Nina se snalazila kako je umela. Koliko god se svađamo, ona priča laži. krivo mi je kad kaže da mi je snajka bila alkoholičarka. Imala je problem sa alkoholom i tabletom. Rekla sam joj to jer je umrlo dete sa tri meseca. Imala sam potrebu da joj se poverim - rekla je Matora.

- A da mi se poveriš da je snajka bila ku*va i go go igračica? Dosta mi je patetike, kakvo dete - skočila je Stefani.

- Moja snajka nikad nije bila prostitutka. Žena radi u državnoj firmi, napraviće joj problem. Svi zante kakva je Dunja. Ako je moja snajka radila sa Bridžisom, ne znači da je prostitutka. Nikad u životu takvu stvar nisam rekla, u pokojnu majku se kunem. kao što se nikad nije desilo da mi majka bude u hladnjači sedam dana jer nisam imala para da je sahranim. Ja nju štedim i ne govorim o njenim porodičnim odnosima. Ako misli da će sujetu i svoj kompleks jer sam ja - rekla je Matora.

- Istina o Jovani Tomić Matoroj - rekla je Stefani.

- Videli smo koliko je sinoć pričala istinu. Od majke u hladnjači, od Tamare i lažnom notaru, o manastiru i mom bratu - rekla je Matora.

- Izbačen jer iz manastira jer nije hteo da zakolje kokošku, to su tvoje reči - istakla je Stefani.

- Moj brat je bio u dugoj vezi 5 godina. Kad je došao zatekao je da ga vara, a posle toga je našao mir i spokoj tako što je bio mesec dana na Hilandaru. Nikad nije otišao i zamonašio se - rekla je Matora.

- Čovek zavistan od alkohola i mari*uane. Malo patetika i ovo-ono. Nećeš proći na suze - istakla je Stefani.

- Moj brat i drug vole da duvaju - rekla je Matora.

- Što bi mi tvoja sestra pisala ako to nije istina? - pitala je Stefani.

- Ja sada mogu da budem, da joj vratim argumentima za njenu porodicu, ali neću. Biram da budem bolja. Ima poljski wc napolju, pa nek ide da se*e tamo, a ne da brine o mojoj porodici i mojoj pokojnoj majci - rekla je Matora.

