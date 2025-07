KAKO SE BOGA NE PLAŠE? Matora grca u suzama zbog tvrdnje da je držala majku u hladnjači, pa otkrila sve o Stefaninoj prevari! (VIDEO)

Raspala se na komade!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o užasnim svađama sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Kako si? - pitao je Darko.

- Nisam baš dobro. U onom klipu nisam ništa loše rekla, on je odmah skočio i krenuo sa morbidarijama. Ništa loše nisam rekla. Jedino sam rekla da sam želela sve najbolje, a ispala najgora. Sramota me da pričam o morbidnim stvarima. DOđe mi da mu vazalim jednu šamarčinu. Samo mi je zbog tate jer zna koji mi je cilj. Daraga mi pruža neverovatno razumevanje. Zbog mene i nju vređaju. Boli me. Ako se 21. rodilo dete, a znala sam već da mi je mama pod morfijumom, čekala si mi taj dan i ti pričaš sve laži. Morbidno mi je da pričam kako sam majku sahranila. Šta je poenta da pričaš da sam je držala u hladnjači? Samo onaj ko doživi tako nešto zna. Ja sam Stefani želela dobro, ima pravo da bude besan. Hoće li ti biti lakše da se diskvalifikujem. Ja iz te svađe izlazim kao pobednik. Ivan mi je sad rekao kako mu je Munja rekao da jedva čeka da pokida u superfinalu, Terzi priča da se njegova tema zaboravila. Kao da je jedva čekao da napravi sve to da se vrati sve. U du*e treba da me ljubi Stefani. Ja ne krivim njenu majku, odgaja petoro dece. Da ti prićaš o Tamari, a bila si tu kad je policija upala. Hoću da je tužim za sve. Dosta sam je štitila. Nju je zvao dečko iz zatvora, a onda mi se pravdala kako je njegov drug. Videla se sa njim u kafiću. Ja je nikad nisam proveravala, ali eto trudna! Imala je sreće jer sam svesna da je njena majka sama sa šestoro dece - ispričala je Matora.

- Da li je Stefani svesna da je tvoj otac u domu? - pitao je Darko.

- Ne. Dokle je ona morbidna da kaže da mi je mama bila u hladnjači. Ja taj dan, ona me čeka kući, ispričala sam da sam joj najlepši sanduk izabrala. Zamisli koje su to laži, ja došla sa aftera. Munja je taj koji želi svađu. Pa Stefani da bi se dodvorila Munji jer će on da skoči na nju. Priča za Cileta, kao ja kupujem drugove, da sam Erminu platila... Razumem Munju da je besan, ali to nije gnev zbog toga. Stefani i ja smo planirale, ona ima tetku sa kojom se krišom čuje preko fejsa, pa smo planirale da se uzmemo u Amsterdamu, da se tad vidimo i sa njom. Ako joj je moja snajka rekla da su imali problem, rekla je iz dobre namere. Da ti koristiš to, da me podsećaš je užasno. Munja je opterećen rijalitijem. To je isto kao kad bih ja sad pričala o njenom ujaku koji je u zatvoru. Ne znam kako se Boga ne plaši. Dok je moj otac bio bolestan, mama, brat i ja samo se smenjivali i ostajali budni. Njih boli što ja imam odnos sa DRaganom bez ijedne uvrede - ispričala je Matora.

Autor: A.Anđić