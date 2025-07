TREBAO JE DA ME GLEDA KAO MIRKA ŠIJANA: Stefan Karić šokiran Pejinim ponašanjem i kompleksima, pa brutalno demolirao Anđelu i Jelenu: Da mogu or*lno bi me zadovoljile! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stefanom Karićem o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Zbog čega se Peja tako ponaša prema tebi? - pitao je Darko.

- Ne postoji netrpeljivost između nas. Mislim da ga je Ena dosta iskompleksirala. Dao mi je neke primere koji su mu smetali. Nije mi ni tražio, niti sam osećao da treba da ga usmerim. Imao sam u glavi idemo zajedno, šta god ti bude trebalo tu sam ti ja. Drugačije bi bilo da ide sam, normalno je da bih mu neke stvari rekao. Počeo je da mi prebacuje za neke stavri koje imam u ugovoru. Stavio me u koš sa nekim ljudima koji prave rijaliti. Imali smo u par navrata neke situacije za stolom. Mislio sam kao mlad je, prvi put je ovde, ali da mi baš kažeš tako neku stvar. I ja sam se iskompleksirao - rekao je Karić.

- Kakvo mišljenje on ima zapravo o tebi, jer je rekao da ne može da se druži sa tobom jer ti pratiš rijaliti? - pitao je Darko.

- Mislim da je moju rečenicu da proba nešto sa Enom shvatio da igram rijaliti. Nisam znao da je on ovakav u vezi, pa i Ena da je psihopata. Mislio sam da je mlad. Nisam ga shvatio da ima neke svoje, da je malo zadrt. Hvatao sam neke svoje greške, jedino je to za šta je mogao da se uhvati da kažem da je loše. Pomislio sam da je možda i zbog toga što je meni i Mirku malo zahladeo odnos. Ali opet ni Mirko me nije pozvao da kaže da mu ulazi kumić ovde. Meni je Goca žena kojoj ne znam da štta zatreba ja sam tu za nju. Imam poštovanje prem anjoj i Mirku, a i celoj porodici. Trebao je mene ovde da gleda kao Mirka. Žao mi je što sa Pejom nisam imao takav odnos kao sa Lukom. Hteo sam malo da ide sam, da oseti frku i kad je lepo i kad je ružno. Pukao sam i ja u tom odnosu, svašta sam mu rekao. Vuklo se to nešto njegovo, neki bes i eto - ispričao je Karić.

- Šta posle svega misliš o Anđeli i Gastozu? - pitao je Darko.

- Mala bara puna krokodila. Ne znam šta više da mislim, na koju stranu da se usmeravam. Nisu mi jasne neke stvari. Ako si pomislila d aj enjegova iggra zašto mu nisi odmah rekla nego si pustila da se plan realizuje. Dokle ide ovo blamiranje? Oboje se blamiraju. Dramaturgija, vika, dreka, cika, pa posle cici mici. Gatozovo ovo sa devojkama blamiranje... Ne ide da se muvaš sa drugim i dobacuješ drugim devojkama. Anđela prelazi preko svega toga... Preko glave mi je i muka mi je da ih komentarišem. Pokušao sam da ih pomirim i zbližim. Smatrao sam da nije on za Anđelu i da ne treba da trpi te stvari, ali izgleda da jeste - rekao je Stefan.

- Odakle sad ta Anđelina promena? - pitao je Darko.

- To je sve foliranje. Pokušavaju da budu ono što nisu. Nemaju karakter da prikažu ono što hoće. Voleli bi da imaju taj stav i akrakter, ali će opravdati sve time da je to ljubav i da ona njega voli. Ne dozvoljava ti da bilo šta komentarišeš, time stave tačnu na svako naše komentarisanje. Teodora je juče Bebici je*ala decu. To su jedni šoderi, odroni ljudski. Zarad ćega sve trpe ja ne znam - rekao je Karić.

- Anđela je rekla da joj je čudna tvoja bliskost sa Sofi - rekao je Darko.

- Njoj su non stop alarmi u glavi. Pokušava na sve načine da me sroza i oblati. Odjednom se formirala ta mržnja o meni. To su osobe koje bi mene oralno zadovolji da bih ja ispao loš. Da mogu oralno bi me zadovoljile. Verovatno je neke stvari koje radi ne čine srećnom. Nikad nije bila ta koja je vodila vezu nego je bila ta koja je jurila. Dok bude ovako zateguta nikad neće biti srećna - rekao je Karić.

