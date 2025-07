Drama u programu!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Aleksandra Nikolić i Milovana Minića zbog njegovog prisnog odnosa sa Sandrom Obradović, koji se njoj nikako ne dopada.

- U kojoj meri ti radi ljubomora kad si izgorela jer je Milovan prvo ponudio jaja Sandri? - pitao je voditelj.

- Nisam ljubomorna, nego mi je bilo krivo jer je prvo napravio njoj, a onda meni. Ja se svaki dan iznerviram. U nekim situacijama je on previše slobodan. On je takav, ali ne znam dokle više? Ja jesam liberalna, ali kad pustim da bude slobodniji od uzme zdravo za gotovo. Ja ne volim te s*ksualne konotacije sa ženama. On je napolju to bio promenio. Ne volim masne fore, imam svoje principe i granice - govorila je Aleksandra.

- Pre neki dan si za stolom rekla da ćeš da izj*beš Peju, a jaja su problem. Ne mogu da verujem šta ti pričaš - rekao je Milovan.

- To je bilo u afektu. Je l' sam ja pravila nekome jaja i stavila ga ispred njega? Ovo je ono da je napad najbolja odbrana. Ja ne mogu da verujem da ovako sad priča. Evo da li ima 'leba od naše budućnosti, pokazao je da nema. Došao je da se izvini, a sad me ovde napada i uzvraća za Peju. To što on ćuti i ne kaže mi u datom momentu, a posle je đavo kriv. On sad skače, a nije ni vreme, ni mesto da to sad govori - nastavila je Aleksandra.

- Meni je ovo stvarno smešno. Sandra je došla i ispekao sam njoj, a onda 30 sekundi kasnije njoj. Ja ne mogu da verujem, samo da se ne bih raspravljao rekao sam da je to okej - rekao je Milovan.

- Meni su sitnice sastavni deo života, a njemu sve sitnice i sve što se desilo ništa. Ja sam jedina budala ovde koja prelazi preko svega. Jednom kad oprostiš uzmu te zdravo za gotovo - nastavila je Aleksandra.

- Da li si nekad pomislila da mu se sviđa Sandra? - pitao je Karić.

- Samo onda. Meni ne smeta Sandra, nego jer me je stavio na drugo mesto, a sa mnom hoće decu i život. Prvo ja, a onda sve ostalo. To jeste banalno i vama zvuči smešno da su jaja - pričala je Aleksandra.

- Četiri godine je druga bila, šta sad radi? - pitao je Karić.

- Mi to ostavljamo iza i krećemo ispočetka - rekla je ona.

- Milovan se sad pravda Sandri, a ne sluša tebe - dodao je Darko Tanasijević.

- To je to, on je navikao da ima dve žene. Ti si za sve sjajan i za sve isti. Gde sam ja ponosna? Ti se pravdaš dok ja ovde pričam - urlala je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić