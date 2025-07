Ovaj trnutak su svi čekali!

Na samom počeku emisije ''Nominacije'', voditeljka Maša Mihailović dala je reč Anđeli Đuričić kako bi otkrila šta misli o ovonedeljnim potrčcima Stefanu Kariću i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Krenuću od one lepše stvari, to je Gastoz. Stalno se svađamo, ali se i trudimo da budemo dobri. Moje emocije smo iste. Žao mi je jer smo izgubili ono što smo gradili. Veoma si darežljiv, duhovit i talentovan. Ti si savršen za rijaliti. Volela bih da nastaviš da napreduješ u muzici. Znam da je istina što sam ti govorila, ali kada shvatiš i budeš želeo da se vratiš, biće kasno. Ja sam ti pored Jordanke, jedina iskrena osoba, pravi prijatelj. Svi odnosi mogu da te koštaju, ali ovaj sa mnom nikada. ula sam da je pričao sa Karićem o tome da će se možda pokajati i da je pogrešio jer mi nije verovao za Pavla. Da, pokajaćeš se. Shvatićeš da te nisam lagala. Žao mi je zbog svega, ali ja ne mogu ništa protiv toga. On je neko ko je odustao od borbe za nas. Tako je kako je. - kazala je Anđela.

- Je l' gajiš nadu da će biti drugačije i da će se sve promeniti? - upitala je voditeljka.

- Ne. Vidim da nema emocije prema meni. Meni pre neko veče nije bilo dobro, a njega ništa nije zanimalo. Meni je to najveći pokazatelj da on ne zna kako se ja osećam - istakla je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.