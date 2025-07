Bez dlake na jeziku!

Pre nekoliko dana, tokom emisije ''Pitanja novinara'', došlo je do žestoke verbalne rasprave između Luke Vujovića i Aneli Ahmić, nakon što je ona izrazila bunt prema njegovom ocu Baji, jer kako je sama istakla, daje sve od sebe da ih rastavi.

Svoj sud o novonastaloj situaciji dala je Lukina majka, Biljana Vujović, koja je za portal Pink.rs otkrila kakvo je njeno viđenje o ovoj situaciji i da li ima slično uverenje kao pojedini takmičari Elite, koji veruju u to da će on okrenuti leđa svom ocu zbog Ahmićeve.

S obzirom na to da je Luki od prvog dana jasno da njegov otac jedino prihvata Sandru Obradović za snajku, njegov put ka tome da dokaže iskrenu ljubav sa Aneli još uvek je veoma trnovit. Međutim, pored svega, njegov otac ostaje pri čvrstom stavu da Ahmićevu ne želi da vidi pored njega, a Lukina majka o tome ima jasan stav.

- To je kompleksno pitanje. Smatram da je Lukin otac napravio veliku grešku i to nepopravljivu. Ovde ne mislim na Aneli nego, isključivo na Luku. Sto se Aneli tiče, to je Lukin izbor i ako ćes ti kao Lukin otac da se svetiš sinu na sve moguće načine jer nije sa osobom sa kojom si ti zacrtao da bude, onda definitivno nešto nije sa tobom u redu. Ne znam ni odakle mu to pravo?! Luka će biti šokiran kad izađe i pročita njegove izjave. Ja bih ga posavetovala da oprosti ocu, ali i da nastavi svoj život kako je zamislio. Koliko vidim, sve je izvesnije da će se boriti za Aneli. Uvek sam sinovima govorila da se ne žene sa ženama sa kojima mogu da žive, već sa onim ženama bez kojih ne mogu da žive. Luka je emotivan i sve ovo će ga više rastužiti, nego razbesnesti. Ovo nije očekivao ni u najluđim snovima. Niko od nas. Eto, vreme sve pokaže...pa, da sačekamo i vidimo Lukine reakcije. Jedno je sigurno, puno puta je morao da odraste i da se osvesti preko noći, a finalna noć je blizu - istakla je Lukina majka.

Autor: S.Z.