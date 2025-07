Ana Nikolić jednom rečenicom stavila do znanja da je Korda PAO U ZABORAV, Anđela ishvalila ljutitu rivalku Sofi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić dala je reč Ani Nikolić.

- Bitno da je nekada bilo lepo. Svi ste bili odlični, svako je bio drugačiji. Ja nisam pevala zato što sam u žalosti, želim da se zahvalim jer su imali razumevanje. Anđela i Gastoz - rekla je Ana.

- Samokritičan si, Sofi je preslatka kao i uvek, to je pokidano, sve super. Moram da pohvalim Daču koji super peva te donje lage iz vece šolje, isto tako i Teodoru, nisam očekivao da to nešto leži u njoj. Prvi put sam video to na nastupu...Daću glas Teodori i debilku - rekao je Gastoz.

- Iskreno, mislim da su se svi potrudili maksimalno. S obzirom da je kraj, svi su se dali koliko su mogli. Dragana nije imala tremu tamo kao ovde, kao da si sto godina tamo, a ovde te nema. Marko, Sanja i Uroš su mi bili odlični. Ja ću da izaberem Mateju i Sofi - rekla je Anđela.

- Odmah sam rekla da su mi najbolji Mateja i Sofi. Neka budu Stefani, Munja i Terza - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić