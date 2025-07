Dve najveće ljige i prevaranta: Bebica nikad brutalnije urnisao Anđelu i Gastoza, pa otkrio zbog čega im je Kačavenda ćutala 10 meseci! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević razgovarao je u novom delu imanja sa Nenadom Macanovićem Bebicom o svim gorućim temama iz Bele kuće.

- Kako gledaš na dešavanja oko superfinala? - pitao je voditelj.

- Nikad nije bila borba, pogotovo između parova, kao ove sezone. Jedina ljubav koju sam video, a da nije uspela su Ene i Peja. Danas su mi Anđela i Gastoz ostavili najveći utisak i zapečatirali su moje mišljenje. Na jedno Markovo pitanje ona je rekla sve što misli, tu nema ljubavi i ozbiljan je borba. Više nije samo peckanje sad je vređanja i ponižavanje. Priča da bi on voleo da pobedi Anđela je pala u vodu. Neko je pitao kad će Anđela da počne da plače, a ja mislim da će to biti petak ujutru. Dva najveća foliranta i borca za prvo mesto - govorio je Bebica.

- Odakle tolika promena kod Kačavende? - pitao je Milan Milošević.

- To isto se desilo i prošle godine. Ona pokušava da vidi nešto dobro u ljudima u kojima nema ništa dobro. Ja sam rekao da ona ne misli ono što je rekla Anđeli na podeli budžeta. Gastoz je pokazao kakav je prijatelj Kačavendi, a ona je bila suzdržana i nije mu odbrusila kako ume. Žao mi je što ona ispadne dupljak samo jer je želela nekoga da poštedi. Ova njihova igra će da ima dobar rezultat na kraju, ali su pokazali kakvi su ljudi - nastavio je Macanović.

- Da li je realno da su se posle svega danas mazili na bazenu? - pitao je Milan.

- Da, kad je bila "Elitovizija" parovi tu jedva čekaju da se pojave zajedno, oni su išli da vežbaju kao da idu na streljanje. Bila je napetost i tenzija. Ona je došla i rekla da se oseća kao višak, a onda sve zatalasa. Oni su dve najveće ljige i dva najveća prevaranta - rekao je Bebica.

- Tvoja je veza opstala i ove sezone, da li može da se očekuje neka veridba ili venčanje? - pitao je voditelj.

- Da, veridba sigurno na datum koji nam je bitan. To je moja pobeda. Dve godine smo ovde, normalno je da imamo svađe. Ja pogrešim u uvredama, žao mi je jer sam joj vređao porodicu, ali je to jedino što znam da će da joj izazove bes i revolt - priznao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić