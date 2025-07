Isplivala istina: Anđela saznala kako je Kačavenda blati iza leđa! (VIDEO)

Pale maske!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Ana Radulović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Rekla si da su Aneli i Anđela ljubomorne na Sofi zbog Elitovizije, zašto ne kažeš za stolom? - glasilo je pitanje.

- Da, kod Aneli sam to odmah to videla, a videla sam i kod Anđele i Gastoza sujetu. Nije bilo očekivano k od ukućana da će oni da odnesu četiri nagrade. Debela kanta je posle komentarisala da im ljudi iz sujete nisu ćestitali. Ja sam to rekla i to mislim - rekla je Milena.

- Nisam bila ljubomorna mi smo naše osvojili i nije bilo potrebe za sujetom - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić