Ubedila ga je da su ih izbacili jedno za drugim da ne bi bili RAZDVOJENI, koja je to priča?! Ena Čolić razvezala jezik o Marku i Sanji, Teodora ostala ŠOKIRANA njihovom svađom zbog prodavnice (VIDEO)

Ena Čolić sedela je sa Teodorom Delić, Bebicom i Dačom Virijevićem, te je tako žestoko napljuvala Sanju Grujić i njeno ponašanje prema Marku Stefanoviću.

- Ona ne može bolje, svesna je ona toga - rekla je Ena.

- Ona kada bi on završio s njom, ko zna šta bi bilo - rekla je Teodora.

- Da je neko pruži pažnju, odmah bi ostavila ovog. Ona je posesivna i opsesivna - rekao je Dača.

- Posvađali su se za prodavnicu, znaš šta joj je sve rekao, nije htela da ide u prodavnicu, a on je mrtav bolestan. Oko iste stvari sam se posvađala s Pejom. Govorio joj je: "Ne mogu da verujem da si tako samoživa, m*š, ne mogu da verujem, šta ćeš da jedeš sedam dana sada, m*š", a ona mu kaže: "tvoj ku*ac". Ona njega uopšte ne ceni, on je bukvalno stvarno blago - rekla je Ena.

- Ona je pokazala mnogo lošeg, pokazala je da ume da bude ljubomorna na svog partnera, kako ja to mrzim - rekla je Teodora.

- Ona je njega ubedila da je njih ispoštovala podrška jer su ispali jedni za drugim, da ne bi bili razdvojeni. Koja je to priča?! Baš bih volela da ona ode, a da on uđe u superfinale, da vidimo da uopšte nije do toga - rekla je Ena.

- Generalno mi se njihovi stavovi ne sviđaju. On uvek gazi po svojoj porodici! On gazi svoju porodicu. Ne može ona da kaže i da ponavlja stalno: "Porodica ili ja" - rekao je Dača.

- Oni su tri godine zajedno, teško je prelomiti tako nešto - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić