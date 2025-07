Haos na sve strane!

Kako su se vratili u studio nakon inetrvjua Stefana Karića, voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila da se Stefan Korda čuo sa Saškom Vučenović, te i da je pitao da joj pravi dete.

- Šta se sada upravo desilo dok je Darko radio intervju sa Karićem - pitala je Dušica.

- Ja sam Đoletu pomenuo Sašku, on je pozvao i ja sam pričao s njom. Je l' rekla Ana da me je ostavila - rekao je Korda.

- Ja sam samo čula kada si rekao: "Hoćeš da ti pravim dete?" - rekla je Dušica.

- Da - rekao je Korda.

- Rekla je da hoćete da se vide sutra da se čuju. Korda je pre tri minuta rekao, pošto je njemu dosta tih optužbi od Ivane i Ane, Korda je rekao da su krale po parfimerijama - rekao je Đole Kralj.

- Evo, pošto one mene pljuju, ja tvrdim glavom i bradom, u parfimeriji u Prokuplju, u kojoj ne rade kamere, to znaju jer su dobre s gazdom. Ja odem s njom u kupovinu, ja znam to - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić