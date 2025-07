Šok! Stefani u suzama zbog Ninine čestitke, rešila da ide i protiv nje: Može da priča šta hoće, on je moj izbor (VIDEO)

Au!

Naredna video čestitka podrške porodica bila je za Stefani Grujić, te joj je mama rekla da joj se ne sviđa odnos sa Munjezom i da Kosta jedva čeka da im dođe, bez ikoga, aludirajući na njegovog oca, Munjeza.

- To ona može da priča šta god hoće, ja sam izabrala, on je moj izbor, ja odlučujem o tome koga Kosta čeka, a koga ne...Kapiram, šta se ovde sve izdešavalo i da je naš odnos jako loš, ne znam - zaplakala je Stefani. 

- Kaže čak i da ne sediš pored njega - rekla je voditeljka.

- To je zbog toga jer on ima bes zbog mog postupka. Kada nije imao potrebe da je vređa, on je u svađi nju uvredio - rekla je Stefani.

- Ne dodiruje me ni reč moje majke, ni njene. Naše dete će imati oba roditelja, žao mi je što Stefani sada plače, vaga, ne treba da vaga, dete treba da joj bude na prvom mestu, majka, pa ja - rekao je Munjez.

- Glupo je da potkači, ako je trebala nekoga da potkači, trebala je mene. Što se tiče ovoga, znam iz kojih razloga nije htela mene da provuče, znam zašto se žena oseća ovako, znam i zašto Stefani plače sada, jer je svesna kakve su priče i dogovori bili još i kada Munja nije saznao - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić