Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović u emisiji "Finalna izbacivanja" pitala je Miljanu Kulić da iznese svoje mišljenje o Anđeli Đuričić.

- Čim je ušla u odnos sa Gastozom tako je odbacila Uroša, kao i mene. Ona u nedostatku argumenata za mene, kad je videla da me ne pogađa i da sam ja to i da sam to radila, udarila je najniže i rekla je da sam nikakva majka i da će da udomi Željka, kao što je Snupija. Ja sam te noći doživela nervni slom i nisam mogla da verujem koliko je lukava i bezobrazna. Ona je spremna nisko da udara, sve najgore izvlači iz ljudi. Stefan Karić ništa loše nije mislio. Gastozu i njoj treba da se dodeli orden za glumu. Ne može očima da gleda ni ona njega, a ni on nju. Ona sama traži, sama dobije. Kad da joj verujemo kad je hvalila Stefana ili sad kad priča sve najgore o njemu? Kao što je i za Gastoza rekla ono što je rekla, a onda rekla da je to bilo upućeno Kariću. Budi ono što jesi, pa i najgori i ljudi će da te vole, a lažna patetika i plač bez suza ne - govorila je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić