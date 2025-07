I roditelji igraju rijaliti: Miljana bez dlake na jeziku nastavlja da rešeta, Jelena zbog Anđele urnisala Kariće! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ana Radulović u studiju je razgovarala sa Jelnom Ilić, Miljanom Kulić I Jordankom Denčić Džordi o haosu koji je danas nastao kad je prikazana video-poruka Osmana Karića, koji je žestoko potkačio Anđelu Đuričić u tandemu sa Pavlom Jovanovićem.

- Meni je to logično. Prvi se Osman oglašavao i incirao da je tu nešto postojalo. Osman Karić je prvi pokrenuo priču da se između Anđele i Stefana nešto dešavalo, hteo je sinu da napravi temu, a pričalo se tek kad je Pavle počeo da iznosi svoje tvrdnje da je sa Anđelom imao nešto. Ne čudi me što je Osman sa Pavlom u kontaktu. Osman je za Vaskrs ismevao Uroša Stanića i to je bilo nepotrebno. Sinu napišeš sve najbolje, čestitaš, ali on je opsednut rijalitijem. Jasno je zbog čega su njih dvojica na klipu zajedno. Možda je to muška sujeta - govorila je Jelena.

- Miljana, da li su Pavle i Anđela imali nešto? - pitala je voditeljka.

- Ne znam, ne verujem ni Pavlu, ni Anđeli. Ne znam što Anđela nije dobila čestitku, dobila je i kad je bila najgora u "Zadruzi 6". Mislim da i roditelji igraju rijaliti jer ništa katastrofalno nije pokazala osim glumatanja i pranja, nego hoće da naprave žrtvu od Anđele i da bi se narod dodatno sažalio - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić