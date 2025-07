Opa!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Kata iz Beograda je ovde. Ja bih da se pridružim svim ovim ženama koje su u superlativu pričale o tebi, ja sam jedna od onih koje ti se dive. Smatram da si fantastična, hrabra, ali isto tako sam podržavala tvoju i Gastozovu vezu. Mnogo su značili jedno drugom, osetila sam tu ljubav, žao mi je što si večeras tužna, ne znam zbog čega je tako. To tvoje večito pravdanje i što se pecaš, to ti zameramo. Ili te mrze ili te obožavaju, nema sredine, ne ostavljaš nikoga ravnodušnim. Anđela, treba da kreneš da se oslobađaš. Mateja, pazi ti tog muškarca, koji kaže ženi: "Ne ljubiš se dobro". Sve si naučila i od Gastoza je naučila da igra i on je vodio kroz to - rekla je gledateljka.

- Nisam tužna, samo sam malo umorna i to je to, lepo vas je slušati - rekla je Anđela.

- Ja nikada rijaliti nisam posmatrala na ovaj način, shvatila sam suštinu rijalitija i iz te vaše priče ja tebe više volim, ali i Gastoza volim. Za Stefana Karića mislim da si pogrešila - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić