Bez dlake na jeziku! Gledateljka vinula Anđelu u nebesa, ona progovorila o NAJTEŽIM trenucima u Eliti 8 (VIDEO)

Iskrena!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Zovem iz Surdulice, Slavica je kraj telefona. Anđela dete, digni glavu gore, nemaš nijednog prijatelja. Niko nije komentarisan kao ti, bile su druge svađe još gore - rekla je gledateljka.

- Nisu naše svađe bile najžešće, jer niko nije vređao porodicu - rekla je Anđela.

- Nemoj nikoga da slušaš u životu - rekla je gledateljka.

- A šta ćemo sa tim što je Gastoz isporučivao Veliši - rekao je Milan, a potom je prekinuta veza s obzirom na to da je gledateljka uvredila voditelja izgovorivši da laže.

Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Svetlana ovde, lepo je, čekam da se uključim. Htela sam da dam primedbu prethodne što se javila iz Leskovca, žao mi je, jer nije takav narod ovde. I onaj Mića kada se javio, podgrejani leš, kad on krene da priča, ja stišam televizor. Ja sam baka i prabaka, ali sam gledala zdušno i mnogo mi se sviđaš. Ne slušaj sine šta ti drugi kažu - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam puno, ljubim vas, sve najbolje želim - rekla je Anđela.

Nakon odgledanog video priloga u kom je prikazana kompilacija svih ljubavi "Elite 8", a koji možete pogledati u nastavku, voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Anđelom.

- Koji je najteži trenutak za tebe u Eliti 8, najteže podnela kao čovek - pitao je voditelj.

- Iskreno, naš odnos. Jedan od momenata je kada je rekao da se ohladio, ali svaka naša svađa mi je teško padala. On ima neke momente, priča jedno kod nekoga, pa kada dođe kod mene bude sve normalno. Ne znam da li me voli, ne mislim da me voli. Ja slepo verujem u ljubav - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić