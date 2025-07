Momci, SVAKA VAM ČAST: Gledalac nazvao Sandru MUTAVOM PLOVKOM, gledateljka osudila sve žene (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga odnosa Sandre Obradović, Luke Vujovića i Aneli Ahmić, voditelj Milan Milošević u emisiji "Narod pita" poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Milanče je kraj telefona. Luka je kuvar, ja sam konobar...Ja sam vaša podrška, Aneli i tebe. Čujem sve, gledao sam vas kada ste izlazili. Video sam kako je tvoj sin pozdravio Aneli u čestitki, oduševilo me je kako je tvoja majka lepo prihvatila Aneli. Ne može niko da ti nameće onu mutavu plovku, onu Sandru. Ja imam sedam brakova. Ja zovem iz Pirota. Glavu gore, Aneli je tvoja, vidi se da imate emocije, gde ima svađe, tu ima i ljubavi. Ti imaš sina, Aneli ima ćerku, ako Bog da, biće i treće. Pusti onu Kačavendu alapaču, ona samo vređa ljude. Ne znam zašto mrze toliko Aneli! - rekao je gledalac.

Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Jovana iz Beograda je kraj telefona, odlično sam, ja umirem od smeha. Malograđanština je bila u Eliti na maksimumu, a ovi koji se javljaju, ne čudi me ko je pobedio. Prvo sam šokirana time da su ženski učesnici, ja nemam terminologiju za njih, najgori muškarac ove sezone je gospodin za sve one devojke, osim za Sofi. One su sve takve lažljivice, ne znam ko je to vaspitao i odgojio, to tračare, spletkare, bez osnovne kulture. Momci, svaka vam čast! Stefane, ti si moj komšija, ti si okej dečko i mislim da neko nema prava da osudi čoveka, nije čovek još osuđen za bilo koje delo. Imam pozitivno mišljenje i mislim da si trebao kako je Ivan Marinković izjavio, da budeš prvi...Jako je ružno da bilo ko polemiše o tome da li će opstati, meni je ta devojka antipatična, ali nisam pristrasna. Koliko su aljkave, koliko nemaju osnovnu kulturu, higijena, ma nijedna ne zna da skuva, ja ne mogu da verujem! U moje vreme, muško nije kuvalo, zna se šta je žena, ovo sve naopako. Ova koja je osvojila drugo mesto, devojka je ovde došla zatucana do bola i ona nekome nešto pametuje - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić