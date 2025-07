RASKRINKAVANJE KAKVO SE NE PAMTI! Gledateljka razotkrila Enu Čolić do koske, pa Aneli dokusurila KLIPOVIMA bez pardona! (VIDEO)

Au!

U toku je emisij "Narod pita", te se tom prilikom uključila gledateljka koja je ušla u žestok sukob sa Enom Čolić.

- Aneli je za mene pobednik. Ona se ne uklapa u prva četiri mesta. Izbacila bih Sofi, a stavila Milenu Kačavendu. Za mene je ona zasluženo peto mesto gde se nalaze Karić Ivan i ostali. Ena i Milena su osobe iz kojih mržnja sija. Lepa si, ali džaba ti lepota kad ane voliš ljude oko sebe i mrziš. Ušla si prva sa namerom i krenula da vređaš, ne ona tebe - rekla je Ena.

- Istakla sam se zbog toga kakva jesam. Sijam, a mislim da to sve vas, Anelinu podršku ubija. Dobijam poruke da ako moje dete ne pređe kod oca presudiće samo sebi. Zaklela se na svoj praznik da neće imati odnose - rekla je Ena.

- Kad zađe sunce možeš imati odnose - rekla je Aneli.

- Da li si ti volela Peju? Jesi ili nisi? Da li je normalno da kažete da volite dečka, a on ode da se tušira, a vi se ljubite sa bivšim dečkom Matejom. Kada je bila žurka - počela je gledateljka.

- Bavite se lažima da bi mene oblatili - ubacila se Ena.

- Milan ti je postavio pitanje, a ti si ga gledala u oči i lagala - rekla je gledateljka.

- Nikada se nisam ljubila sa Matejom - rekla je Ena.

- Ti si obrukala svoje prezime, obrukala si sve Čoliće. Ti si sramota Srbije - rekla je gledateljka.

- Vaš favorit je uzeo drugoj devojci muškarca koji je bio njen - rekla je Ena.

- Kako može da se uzme dečko? Je l' Sandra udata žena? Da li si zvala Terzu u wc da ti pokaže pe*is? - pitala je gledateljka.

- Evo klipa, Mateja i Ena se ljube - pokazala je Aneli.

- Ja sam gledala i videla sam šta devojka radi. Ko je februar? Možeš li da nam objasniš ponašanje na žurki kad je februar tu? Kad uđeš u kuću i žurka se završi kreće tvoj teror prema Peji - rekla je gledateljka.

- Dokažite! Ja ne želim da se trudim da demantujem - skočila je Ena.

- Pušačkom klanu je buđenje bilo u 11, a u 11 i pet se pila kafa i smišljalo se šta da joj urade Aneli. Čak i veš taj koji se spominjao, mi smo to znali nekoliko dana unapred. Milovan je bio uključen u to, rekao je da će krem namazati. Ona je Dragani rekla da je šteta što ne može ona da je izleči. Vama je pričala da Peju voli više od života. Peja je njoj u Odabarnima spomenuo dete i to je bilo jako ružno ejr smatram da ona nije žena koja bi prodala dete za jedno pivo - otkrila je.

- Javlja se baronka jedna. Aneli svaki utorak pijana, nabijala se nekome - rekla je Ena.

- Devojko imaš sliku sa dečkom u ogledalu - rekla je gledateljka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić