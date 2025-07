LUPAO JE GLAVU O KAPIJU: Karić bez dlake na jeziku opleo po bivšem cimeru! On mu je ostavio najgori utisak u Eliti (VIDEO)

Karić bez dlake na jeziku!

Stefan Karić nedavno je gostovao u emisiji "Narod pita", a tom prilikom je za kemere našeg portala otkrio da se ne obazire na komentare bivših cimera iz "Elite", pa priznao ko je za njega najnegativniji lik iz protekle sezone.

- Očekujem neke reči od Anđele, slali su mi danas tokom dana, ali ne zanimaju me učesnici i ko je šta pričao za mene. Moja devojka se ne meša u ovakve situacija, to mi je rekao i Osman. Nisam ništa ispratio, zanimale su me situacije dok sam bio u kući. Ne intere suje me šta su komentarisali i da li su me ogovoarali, oni sebe time pokazuju -rekao je Stefan, pa rekao ko je po njegovom mišljenju najveći folirant.

- Uroš je najgori lik, on je pokazao da je ljiga i smrad. Pokšavao je da me oproivocira, ali nije uspeo, lupao je glavu o kapiju na kraju -rekao je Stefan aludirajućina Uroša Stanića.

Kako je izgledao ceo razgovor sa Stefanom, pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.