Možda bi zavolela dete i trpela... Gledateljka moli Matoru da se dozove pameti, žestoko oplela po Munji i Stefani! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se Olja iz Beograda.

- Munja je jedna alapača, slušala sam ga vrlo često i on je na granici inteligencije. On je kao jedna ženturača, on vređa Matoru. Ona je krila, pre toga spavala sa drugim čovekom, mama je razumna gosođa i oteresita i traži što je i normalno DNK test. On to ne može da shvati, nije siguran ni u sebe i zapetljan je u tim dugovima. Hoću da se obratim Matoroj, vrlo si mi draga, a sad te molim da ne razgovaraš mnogo sa njima. Ova mala, nje bih se plašila iskreno rečeno. Njima je krivo jer su našli Matoru, stan u Beogradu, a Matora galantna, a tamo mnogo dece, žive verovatno od pomoći za decu. Matora, ona nije mogla da te voli, ona je samo težan hoštapler. Volela si sadašnjeg, a spavala sa drugim i majka s pravom traži DNK. Matora mi je jako draga, ona greši i predaje se cela - govorila je gledateljka.

- Da, ali njoj treba preštati - rekla je Stefani.

- Ona krije trudnoću, a ti si trebala da je objaviš, ma nemoj. Molim te, ja bih se nje plašila. Ona da je ostala ko zna kako bi ti završila - dodala je gledateljka.

- Ovako je najbolje i da se nije ovako završilo ne bih upoznala Draganu i ne bih bila srećna - govorila je Matora.

- Ti bi možda zavolela to dete i možda trpela. Matora, dozovi se pameti jer glupa nisi. Zaljubiš se i tražiš devojku - rekla je gledateljka.

