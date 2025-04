Puca po šavovima: Ena žestoko oplela po Dragani, cela kuća se podigla na noge, pa stali u odbranu Peje (VIDEO)

Žestoko!

U toku je debata o tome da li su učesnici "Elite" prodavali bele laži svojim partnerima. Sledeći na redu da iznese svoj stav je Jovan Pejić Peja.

- U svako odnosu postoje bele laži. Par puta sam sebe uhvatio ovde. Prva laž je bio kad sam upoznao Enu, pa da sam se čuo sa njenim drugom, a druga laž je da znam da je bila kod Karića. Malo sam hteo i da testiram sve to. Po Eninom mišljenju ja sam muvao svaku devojku, a smuvao samo nju - rekao je Peja.

- Prošlo je šest sati od raskida, on je otišao i seo kod Slađe, drugoj je odmah prišao - skočila je Ena.

- Ena i ja smo se dogovorile da ćemo se družiti napolju, ako ne budemo sa našim partnerima, eto to je bela laž, jer smo rekle da se nećemo družiti - rekla je Matora.

- Ona ovde neće biti sa ženskom osobom - rekao je Peja.

- Peja mene ovde samo ponižava. Njena mama je rekla da hoće muškarca. Zašto to ne bi bio Peja - skočila je Ena.

- Ovo je sudbina šta se dešava. Pre osam godina smo se poljubile, nismo se posle čule ni videle. Sada je vreme da ponovimo - ubacila se Matora.

- Ena toliko transparentno koristi bele laži, ali sa malim Pejom. Ona time kupuje Peju. Najveća njena bela laž je upravo sada - rekao je Ivan.

- Ena je prvo nahvalila Peju, a onda je ponizila Peju zbog Dragane - rekao je Karić.

- Moja drugarica nikad nije našla za shodno da mi kaže da je spavala sa Matejom, zašto sad ne bi bila sa Pejom. Povređuje me. Meni je Peja samo bitan, ona je ušla i rekla da joj se samo on sviđa. Kasnije sam saznala ovo, šta ja sad da mislim. Što se tiče ponižavanja Peje, videćeš šta sam o tebi pričala. Tako da to moje bele laži nisu - rekla je Ena.

- Nisam promenio mišljenje o njihovoj vezi. On je nezreo, mali dečačić. Ona je jedna fetišara koja je našla da ga šalta sve ove mesece. Ja ću mu objasniti da ovakve pro*uknjače nemaju dobre namere prema njemu. Bele laži najbolje čuva Stefan Karić. Štiti svoju partnerku time što pokriva neke ljude ovde. Matora takođe poseduje bele tajne. Od Dragane sam čuo bele laži - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić