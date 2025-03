Surovo! Stefani odlučila da zada još jedan udarac Matoroj, žestoko oplela po njoj, pa je nazvala ološem! (VIDEO)

Žestoko!

Petak prepodne je rezervisan za nominacije Odabranih, a ove nedelje prva koja ima priliku da nominuje bila je Stefani Grujić.

- Nominujem Jovanu Tomić Matoru, zato što je ispala ološ prema meni... Uradila mi je odvratne stvari, za crnim stolom i dalje iznosi gomilu laži. Prevarila me je i izdala. Apsolutno sve što sam rekla od A do Š je istina. Pravi budalu od mene, jako me iritira njeno ponašanje ovde. Ne bih volela nikada da je vidim, želim joj svu sreću sa Draganom, nadam se da će naći mir - rekla je Stefani.

- Nominujem Uroša Stanića, pokvarena je osoba. Ide okolo i maltretira ljude. Njegov cilj je da ide okolo da vređa i degradira žene. Nema objektivnost u sebi, pljuje sve. Najlošiji je čovek u kući - rekla je Ivanija.

- Nominujem Draganu, ona je jedan ozbiljan folirant. Ozbiljno igra rijaliti, na sve načine pokušava da bude tema. Zato je uhvatila Matoru, a ova se primila na to. Videćemo do kraja ko je i šta je. Nominujem crnog labuda - rekla je Ana Nikolić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.